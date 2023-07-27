Новый глава МИД Китая обсудил с турецким коллегой Украину

Новый министр иностранных дел Китая Ван И обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И, которого вновь назначили на эту должность несколько дней назад, посетил Анкару и обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию на Украине и мировую финансовую систему, пишет Reuters со ссылкой на источник в МИД Турции.

В ходе визита в Анкару китайский министр также встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это была первая зарубежная поездка Ван И с момента назначения.

25 июля Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей объявил об отставке министра иностранных дел Цинь Гана. Он проработал министром всего полгода, был утвержден в должности 30 декабря 2022 года и занимал свой пост с 2018 года.

На его место назначили главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Он занимал пост главы МИДа с марта 2013 года. После назначения Цинь Гана он занял более высокую должность заведующего канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, то есть фактически стал куратором внешней политики. Теперь он будет совмещать оба поста.