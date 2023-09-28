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Война санкций ,  
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Антонов обвинил США в уходе от ответственности за разрыв торговых связей

Посол Антонов: в США штампуют списки компаний, не желающих уходить из России
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Война санкций

США пытаются уйти от ответственности за разрыв торговых связей с Россией, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба дипмиссии в телеграм-канале.

Так дипломат ответил на заявление Госдепартамента США о том, что американские власти не навязывают компаниям решение о прекращении деятельности в России.

«Данные высказывания вызывают недоумение. В Вашингтоне хотят снять с себя ответственность за то, каким образом бездумное нагромождение всевозможных санкционных барьеров привело к обрушению двусторонних коммерческих связей», — сказал посол.

Антонов обвинил американские СМИ и неправительственные организации в давлении на бизнес. Какие конкретно издания и организации он имеет ввиду, посол не уточнил. В США, по словам дипломата, «штампуются» списки «злостных нарушителей», которые отказываются «идти на поводу у подстрекателей».

Однако даже в таких условиях американский бизнес проявляет заинтересованность к сохранению своего присутствия на российском рынке, продолжил Антонов. Российская сторона, по его словам, открыта для взаимовыгодного коммерческого сотрудничества.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не принуждает бизнес к прекращению деятельности в России за счет санкций. Представители деловых кругов, по его словам, должны решать сами, продолжать ли им бизнес в России с учетом правовых, репутационных и других рисков. «Мы всегда подчеркивали, что существуют определенные разновидности коммерческой деятельности, которые мы не пытаемся закрыть применительно к России. Все наши санкции предусматривают исключения в части поставок продуктов питания и лекарств», — отмечал представитель ведомства.

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С начала спецоперации на Украине с российского рынка ушли десятки зарубежных компаний. Некоторые отказались сотрудничать с подсанкционными организациями из-за риска попасть под вторичные ограничения. Вашингтон грозил компаниям вторичными санкциями, в том числе за поддержку российского ВПК и помощь в обходе ограничений.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что санкции не смогли разрушить экономику страны. Россия не станет закрывать двери для ушедших зарубежных компаний, но учтет «особенности поведения некоторых из этих партнеров», отмечал президент Владимир Путин.

Теги
Анатолий Антонов США торговля разрыв отношений
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