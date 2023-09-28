Ким Чен Ын заявил о «второй холодной войне» из-за действий США

Действия США как «самого опасного военного государства», и их союзников ведут к началу «второй холодной войны» во всем мире, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания страны.

Ядерное оружие необходимо Пхеньяну «для самообороны в обстановке долгосрочной конфронтации с самым крупным на планете обладателем ядерного оружия, самым опасным военным государством — США — и его сателлитами», сказал глава государства.

Сейчас из-за «империалистических реакционных сил, бешенствующих в страсти к доминированию и осуществлении экспансионистской фантазии, в мировом масштабе реализуется структура «второй холодной войны» и под серьезной угрозой оказывается существование суверенных государств», считает руководитель КНДР.

В этих условиях, когда «военные провокационные происки США» в отношении Пхеньяна «достигают экстремальной фазы», Северная Корея должна быть «ответственной ядерной державой», борющейся за стабильность на Корейском полуострове «на основе уверенного превосходства сил стратегического сдерживания», добавил он. Для этого, по словам Ким Чен Ына, стране нужно ускоренно развивать и наращивать ядерный арсенал.

28 сентября парламент КНДР принял поправки к Конституции страны, закрепляющие статус ядерных сил и политику их ускоренного развития «для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и на планете».

США заняты созданием «азиатской версии НАТО» с Японией и Южной Кореей, что представляет угрозу безопасности КНДР, продолжил северокорейский лидер. Это «не риторическая угроза и воображаемая реальность», а «реальная максимальная угроза», подчеркнул он.

КНДР не раз обвиняла США и союзников в создании угроз в районе Корейского полуострова, в том числе из-за совместных военных учений. Страна может справиться с любыми угрозами, которые создают США, с помощью «ошеломительной мощи» своего ядерного оружия, подчеркивали в Пхеньяне.

Пентагон обещал дать «решительный ответ» на любую ядерную атаку со стороны Северной Кореи.