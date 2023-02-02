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КНДР заявила о возможности справиться с угрозами США ядерным оружием

МИД КНДР: страна справится с любыми угрозами со стороны США с помощью ядерного оружия

КНДР может справиться с любыми угрозами, которые создают США, с помощью «ошеломительной мощи» своего ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении представителя МИД страны, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«У КНДР есть четкая стратегия противодействия, способная справиться с любыми кратко и долгосрочными сценариями, предпринимаемыми США и ее вассалами, и мы контролируем текущие и потенциальные грядущие вызовы ошеломительной ядерной мощью», — сказано в сообщении.

Ведомство пообещало самым жестким образом ответить на «любые военные попытки США». Страна будет руководствоваться двумя принципами: «ядерный удар на ядерный удар» и «полномасштабная конфронтация на полномасштабную конфронтацию», добавил представитель министерства.

Он также предупредил, что «чем больше будут становиться угрозы» со стороны США для страны, тем мощнее будет ответ Пхеньяна.

В конце января глава Пентагона Ллойд Остин посетил Южную Корею. На пресс-конференции по итогам визита он заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать ядерное оружие для защиты этой страны. Министр обороны добавил, что в 2022 году было зарегистрировано беспрецедентное число провокаций со стороны Пхеньяна, которыми тот дестабилизирует обстановку в регионе.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, в свою очередь, подтверждал готовность разместить в стране ядерное оружие при ухудшении отношений с Северной Кореей. Ранее он говорил, что Сеул и Вашингтон обсуждают возможность организации совместных учений с привлечением американского ядерного оружия.

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Пхеньян в ответ обвинил Вашингтон в попытках «зажечь фитиль всесторонней конфронтации» со страной. Представитель северокорейского МИДа пообещал, что КНДР применит соответствующие меры сдерживания, если Соединенные Штаты продолжат размещать стратегическое оружие у Корейского полуострова.

Теги
КНДР США Южная Корея ядерное оружие
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