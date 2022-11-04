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США и Южная Корея пригрозили положить конец режиму Ким Чен Ына

США и Южная Корея пригрозили положить конец режиму Ким Чен Ына в случае ядерного удара
Министры обороны США и Южной Кореи Ллойд Остин и Ли Чжон Соп пообещали дать «решительный ответ» на любую ядерную атаку со стороны Северной Кореи
Фото: EPA / KCNA / ТАСС
Фото: EPA / KCNA / ТАСС

Любая ядерная атака со стороны Северной Кореи положит конец режиму Ким Чен Ына, предупредили министры обороны США и Южной Кореи Ллойд Остин и Ли Чжон Соп. По их словам, они дадут «решительный ответ» на неприемлемые действия Пхеньяна.

«Министр Остин и я подтверждаем, что любое ядерное нападение со стороны [Северной Кореи], включая использование тактического ядерного оружия, неприемлемо и [приведет] к концу режима Ким Чен Ына», — сказал Ли Чжон Соп после консультативного совещания по вопросам безопасности в Пентагоне.

Ллойд Остин и Ли Чжон Соп совещались после «дестабилизирующего запуска» КНДР, как считают Вашингтон и Сеул, межконтинентальной баллистической ракеты и других ракетных испытаний. По словам главы Пентагона, после консультации он и Ли Чжон Соп решили продлить учения Vigilant Storm. Министры констатировали, что альянс США и Южной Кореи «остается прочным, как скала».

Соединенные Штаты и Южная Корея призвали КНДР «свернуть со своего разрушительного пути».

Агентство Yonhap сообщало, что в четверг КНДР был осуществлен запуск межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно «Хвасон-17», который, видимо, был неудачным. Кроме того, Пхеньян запустил несколько ракет малой дальности. Осенью Северная Корея участила пуски.

Северная Корея провела ракетные испытания на фоне учений США и Южной Кореи. Секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон назвал их «очень рискованным и неправильным выбором».

Вашингтон попросил Совет Безопасности ООН провести в пятницу заседание по Северной Корее из-за ракетных пусков.

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Теги
Елена Чернышова
Ллойд Остин Пентагон Южная Корея КНДР ядерный удар
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