branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Брейвик подал в суд на Норвегию из-за «бесчеловечных» условий в тюрьме Политика, 03:15
Китай выступил против попыток США создавать военные блоки в Азии Политика, 03:09
Мали и Буркина-Фасо разместили боевые самолеты в Нигере Политика, 02:26
В ФРГ не признали живым пропавшего владельца OBI из-за фото в Москве Общество, 02:18
Великобритания попросила Россию вернуться к налоговым соглашениям Экономика, 01:50
Зеленский подписал закон о превращении бывшей резиденции Януковича в парк Политика, 01:18
На Украине освободили импорт антидронового оружия от налогов Политика, 01:11
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Лавров не увидел перспективы переговоров России и Запада по Украине Политика, 00:43
Лавров призвал предотвратить ядерный конфликт из-за Украины Политика, 00:42
МИД Абхазии заявил о ₽110 млрд помощи от России за 15 лет Финансы, 00:18
Кейн установил рекорд в дебютном матче чемпионата Германии Спорт, 00:09
ЭКОВАС определил дату вторжения в Нигер, но решил держать ее в секрете Политика, 00:04
Неймар ворвался в топ-3 самых высокооплачиваемых спортсменов мира Спорт, 00:00
Как японские компании разбогатели на преступлениях Второй мировой Pro, 00:00
Политика ,  
0 

Китай выступил против попыток США создавать военные блоки в Азии

Посольство Китая: Пекин выступил против попыток США создать военные блоки в АТР

Китай будет противостоять попыткам США создавать военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом «РИА Новости» заявило посольство Китая в США, говоря об итогах трехсторонней встречи между Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией.

«Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона», — говорится в заявлении посольства.

18 августа президент США Джо Байден встретился с лидерами Японии и Южной Кореи. По итогам встречи в президентском санатории под Вашингтоном премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и Байден выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что страны готовы восстанавливать диалог с Северной Кореей без предварительных условий и ежегодно проводить крупные военные учения.

Кроме того, Кисида и Байден «выразили обеспокоенность в связи с недавним опасным поведением Китайской Народной Республике в Южно-Китайском море с целью отстаивания своих незаконных морских притязаний», говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Оба лидера заявили о приверженности поддержания мира в Тайваньском проливе.

11 августа американский президент назвал Китай «бомбой замедленного действия» из-за экономических проблем у Пекина. «У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих людей возникают проблемы, они совершают плохие поступки», — заявил Байден. 10 августа он подписал указ, позволяющий Минфину США запрещать или ограничивать американские инвестиции в Китае в чувствительные технологии — полупроводников и квантовых информационных систем.

Теги
Китай США Азиатско-Тихоокеанский регион посольство Япония Южная Корея
Материалы по теме
В правящей партии Японии призвали США и Тайвань к «готовности сражаться»
Политика
США и Япония объявят о разработке перехватчиков для гиперзвукового оружия
Политика
Госдеп заявил об озабоченности США из-за укрепления связей России и Китая
Политика