Китай выступил против попыток США создавать военные блоки в Азии

Китай будет противостоять попыткам США создавать военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом «РИА Новости» заявило посольство Китая в США, говоря об итогах трехсторонней встречи между Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией.

«Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона», — говорится в заявлении посольства.

18 августа президент США Джо Байден встретился с лидерами Японии и Южной Кореи. По итогам встречи в президентском санатории под Вашингтоном премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и Байден выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что страны готовы восстанавливать диалог с Северной Кореей без предварительных условий и ежегодно проводить крупные военные учения.

Кроме того, Кисида и Байден «выразили обеспокоенность в связи с недавним опасным поведением Китайской Народной Республике в Южно-Китайском море с целью отстаивания своих незаконных морских притязаний», говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Оба лидера заявили о приверженности поддержания мира в Тайваньском проливе.

11 августа американский президент назвал Китай «бомбой замедленного действия» из-за экономических проблем у Пекина. «У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих людей возникают проблемы, они совершают плохие поступки», — заявил Байден. 10 августа он подписал указ, позволяющий Минфину США запрещать или ограничивать американские инвестиции в Китае в чувствительные технологии — полупроводников и квантовых информационных систем.