МИД Канады призвал спикера палаты общин уволиться из-за визита эсэсовца

Энтони Рота (Фото: Justin Tang / Global Look Press)

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку, заявила глава канадского МИДа Мелани Жоли, передает CTV News.

Министр сделала соответствующее заявление на фоне скандала с приглашением в канадский парламент украинского националиста Ярослава Хунки, который служил в войсках СС.

«Случившееся в пятницу абсолютно неприемлемо. Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», — сказала министр.

На заседание парламента Канады 22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Ярослав Хунка во время войны служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев.

Инцидент вызвал негативную реакцию в международном сообществе и внутри страны. Некоторые канадские парламентарии потребовали, чтобы Энтони Рота подал в отставку.

Сам Рота извинился за приглашение Хунки в парламент. «Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении. Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру», — сказал он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение пригласить Хунку «глубоко смущающим».

Российская сторона направила в МИД Канады и офис премьера страны ноту. Израильский центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя» назвал шокирующим факт приглашения в канадский парламент ветерана, служившего в нацистской воинской части. Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский тоже потребовал от канадских властей извинений. То же самое сделал МИД Белоруссии.