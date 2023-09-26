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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога
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Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в 10:37 26 сентября. Спустя десять минут глава города объявил отбой тревоги.

Вечером 25 сентября Развожаев заявил, что в Севастополе отражают ракетную атаку. В городе объявили воздушную тревогу примерно с 21:00, спустя час губернатор сообщил об отбое сигнала об опасности.

По его словам, предварительно силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек.

Украинские военные 22 сентября нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны России сообщило о пяти сбитых ракетах. После удара в штабе флота возник пожар, в десяти жилых домах в центре города выбило стекла. Среди местных жителей никто не пострадал.

Sky News со ссылкой на украинские ВВС передал, что удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

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На следующий день Развожаев также объявил о ракетной опасности. Спустя 25 минут он заявил об отбое тревоги, но через пять минут губернатор вновь объявил о воздушной опасности, предупреждение отменили через 14 минут. Тогда силы ПВО сбили ракету, ее обломки упали у причала Сухарной балки, а также в парке Учкуевка.

Теги
Севастополь Воздушная тревога Михаил Развожаев
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