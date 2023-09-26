Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в 10:37 26 сентября. Спустя десять минут глава города объявил отбой тревоги.

Вечером 25 сентября Развожаев заявил, что в Севастополе отражают ракетную атаку. В городе объявили воздушную тревогу примерно с 21:00, спустя час губернатор сообщил об отбое сигнала об опасности.

По его словам, предварительно силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек.

Украинские военные 22 сентября нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны России сообщило о пяти сбитых ракетах. После удара в штабе флота возник пожар, в десяти жилых домах в центре города выбило стекла. Среди местных жителей никто не пострадал.

Sky News со ссылкой на украинские ВВС передал, что удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

На следующий день Развожаев также объявил о ракетной опасности. Спустя 25 минут он заявил об отбое тревоги, но через пять минут губернатор вновь объявил о воздушной опасности, предупреждение отменили через 14 минут. Тогда силы ПВО сбили ракету, ее обломки упали у причала Сухарной балки, а также в парке Учкуевка.