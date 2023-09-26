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Технологии и медиа ,  
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Разработчики извинились за оскорбления в адрес россиян в Cyberpunk 2077

CD Projekt RED извинилась за оскорбительную для русских озвучку Cyberpunk 2077

Компания-разработчик CD Projekt Red извинилась за оскорбления в адрес россиян в украинской версии игры Сyberpunk 2077, сообщил портал о компьютерных играх DTF.

По данным DFT, после выхода обновления для игры пользователи начали жаловаться, что в украинской версии содержатся оскорбительные реплики в адрес россиян, на других языках эти же фразы звучат иначе.

«Украинская локализация Cyberpunk 2077 содержит в себе несколько реплик, которые могли оскорбить некоторых русских игроков», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном сообществе игры в соцсети «ВКонтакте».

Представители уточнили, что сотрудники CD Projekt Red не писали эти реплики и высказывания не отражают взгляды компании.

«Мы извиняемся за эту ситуацию и предпринимаем шаги, чтобы она не повторилась вновь», — отметили в публикации. В компании подчеркнули, что исправят украинскую версию в следующем обновлении.

Сyberpunk 2077 — одиночная ролевая игра (Action/RPG) польской компании-разработчика CD Projekt Red в жанре киберпанк.

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Сюжет разворачивается в будущем, в вымышленном американском городе Найт-Сити, где главный герой — наемник V — разыскивает «чип бессмертия». Особенностью Cyberpunk 2077 являются три сценария развития сюжета, которые игроки могут выбрать сами.

В марте 2022 года продажи игр Сyberpunk 2077 и «Ведьмак» от той же студии приостановили в России и Белоруссии.

Теги
извинения игра оскорбления
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