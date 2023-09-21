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Технологии и медиа ,  
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Минцифры не получало уведомления о запуске русскоязычных каналов WhatsApp

Минцифры не получало подтверждения о запуске русскоязычных каналов в WhatsApp
Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Минцифры не получало подтверждения от Meta (запрещенная в России экстремистская организация), что мессенджер WhatsApp будет запускать в России функцию русскоязычных каналов. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

«У нас нет подтверждения от Facebook, что WhatsApp будет запускать в России каналы», — сказал Шадаев. Он также добавил, что ведомство направило соответствующий запрос в Meta.

В сентябре WhatsApp запустил на своей платформе каналы для пользователей из 150 стран. Они отделены от личных переписок, список подписчиков доступен только владельцу канала. Каналы будут попадать в каталог, который создается в зависимости от страны проживания пользователя.

После этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн допустил, что WhatsApp заблокируют на территории России. Он пояснил, что, по его мнению, каналы WhatsApp будут носить «антироссийский характер», поскольку мессенджер «принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, в свою очередь, заявлял, что у «производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый замечательный инструмент».

Роскомнадзор, подведомственный Минцифры, также допустил блокировку WhatsApp, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией. «Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — блокировку», — поясняли в Роскомнадзоре.

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Теги
Минцифры Максут Шадаев Whatsapp блокировка
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