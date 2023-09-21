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Политика ,  
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Орбан назвал Венгрию «занозой под ногтем» Запада

Премьер Орбан: Венгрия — «заноза под ногтем» у западных глобалистов
Орбан заявил о планах Сороса получить контроль над Еврокомиссией и президентом США, добавив, что Венгрия — самая свободная страна и стоит на пути этих сил. Его не раз обвиняли в подавлении свободы слова и независимости суда
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Венгрию стремятся лишить суверенитета и «поставить на колени», ее противники намерены использовать «вызванный войной кризис», чтобы отбросить развитие республики ко временам, когда судьба венгров решалась за рубежом. Такое мнение выразил венгерский премьер Виктор Орбан на закрытой встрече с депутатами правящей партии «Фидес», пишет Magyar Nemzet со ссылкой на источники.

Орбан заявил что ставки огромны — «империя» бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса вместе с американской Демократической партией начинает атаку, «подобно Голиафу», против медиа правого толка в большинстве европейских стран. К этим действиям он отнес уголовное преследование экс-президента США Дональда Трампа, процесс против которого Орбан объясняет устранением политической угрозы.

«Глобалистам нужна Еврокомиссия и американский президент, а Венгрия — это заноза под ногтем на пути туда», — считает Орбан.

Он назвал Венгрию «самой свободной страной в Европе» и отметил отсутствие иммиграции, «гендерной идеологии» в школах и отказ от поставок оружия на Украине, поскольку Будапешт «не хочет ввязываться в войну».

Орбан находится на посту премьера Венгрии уже 17 лет, дольше любого другого главы правительства этой республики — должность занимали 59 человек с 1848 года. Он говорил, что планирует остаться премьером до 2034 года, тогда срок его полномочий достигнет 28 лет.

Евросоюз неоднократно критиковал Орбана, его обвиняли в притесенее свободы слова, подрыве многопартийности и эрозии независимой судебной системы. За десять лет — с 2010 по 2020 годы — Венгрия упала на 69 мест в индексе свободы прессы, подсчитали «Репортеры без границ». В 2020 году республика оказалась на 89-м месте, у России было 149-е.

Кризис отношений Орбана с Евросоюзом проявился на саммите в Риге в 2015 году. Тогда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поприветствовал Орбана фразой «Привет, диктатор!» и в шутку дал ему пощечину.

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Венгрия Орбан США Евросоюз Еврокомиссия Джордж Сорос
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