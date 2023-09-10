Орбан решил быть премьером Венгрии четверть века

Орбан заявил о желании быть премьером Венгрии до 2034 года

Премьер Венгрии заявил, что срок его полномочий продлится 28 лет. Он пояснил, что бои на Украине и пандемия «отняли» у правительства время и что у него еще хватает планов на будущее

Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Виктор Орбан решил остаться премьером Венгрии до 2034 года, об этом он объявил на традиционном пикнике в деревне Кётче, пишет газета Telex со ссылкой на источники среди гостей мероприятия.

Прежде Орбан говорил о намерении остаться премьером только до 2030 года. Изменение планов он объяснил тем, что полномасштабные бои на Украине и пандемия коронавируса отняли у правительства четыре года. Он добавил, что хочет увидеть «большую, сильную и богатую» Венгрию, намерен добиться уважения к стране в мире, и предложил свой план достижения этих целей из 15 пунктов.

Среди них он перечислил демографический поворот, создание основанной на труде экономики, переход из заемщика в кредиторы, развитие армии, внедрение цифрового паспорта и так далее.

Премьер признал, что популярность правительства в последнее время снизилась, но подчеркнул, что не так сильно, как у других правящих партий Европы. С его слов, в Германии популярность оппозиционных партий уже превышает рейтинги правящей коалиции — и падение поддержки связано с экономическими трудностями, реальная заработная плата снижается впервые за десятилетие. «Общество привыкло не к этому, а к постоянному росту», пояснил он, пообещав исправить ситуацию.

В этом году пикник прошел 22-й раз, на нем премьер определяет цели правительства и дает оценку текущей ситуации.

Орбан возглавляет консервативную партию «Фидес». Он начал свою политическую карьеру в 1980-х, используя антикоммунистическую риторику и призывая советские войска покинуть Венгрию. Позднее он отказался от либеральных идей.

Во время первого срока на посту премьера (1998–2002) Орбан проявил себя правоцентристским консерватором. Во второй раз он возглавил правительство в 2010 году. Если Орбан останется премьером до 2034 года, его общий срок полномочий составит около 28 лет. Он уже занимает этот пост дольше всех остальных глав правительства Венгрии (59 человек с 1848 года).

Руководство Евросоюза неоднократно критиковало Орбана и обвиняло в притеснении свободы слова, подрыве многопартийности и эрозии независимости судебной системы. С 2010 по 2020 год Венгрия опустилась на 69 мест в индексе свободы прессы, подсчитали «Репортеры без границ». У Венгрии в 2020-м было 89-е место, у России — 149-е.

Кризис отношения Орбана с Евросоюзом проявился на саммите в Риге в 2015 году. Тогда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поприветствовал Орбана фразой «Привет, диктатор!» и в шутку дал ему легкую пощечину.

Орбан называет своей целью «нелиберальное государство» и активно критикует остальные страны Запада. К своим противникам он причислял администрацию президента США Джо Байдена и руководство ЕС. Орбан заявлял об утрате Украиной суверенитета и говорил, что санкции против России похожи на атомную бомбу.