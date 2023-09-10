branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Трюдо не смог вылететь с саммита G20 в Индии из-за поломки самолета Политика, 20:56
Выборы-2023. Главное Политика, 20:55
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 20:39
Орешкин отверг идею об импортозамещении Спанч Боба Общество, 20:26
В Центральной России закрылись избирательные участки Политика, 20:16
Поздняков заявил, что его убрали из комиссии МОК за справедливую критику Спорт, 20:15
Мать Горбачевой заявила, что почти не видит фигуристку из-за тренировок Спорт, 20:07
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Орбан решил быть премьером Венгрии четверть века Политика, 19:51
Десять фотогеничных мест для отпуска по всей России РБК Стиль и МТС Travel, 19:45
Байден заявил о «достаточном согласии» участников G20 по миру на Украине Политика, 19:42
В Вологодской области частный вертолет упал в озеро Общество, 19:26
Почему на киберриски стали обращать внимание топ-менеджеры РБК и Kaspersky, 19:15
МВД заявило о 2 тыс. нарушениях порядка на выборах Политика, 19:10
ЦБ и Минфин разъяснили новый механизм выплат по евробондам Финансы, 18:54
Политика ,  
0 

Орбан решил быть премьером Венгрии четверть века

Орбан заявил о желании быть премьером Венгрии до 2034 года
Премьер Венгрии заявил, что срок его полномочий продлится 28 лет. Он пояснил, что бои на Украине и пандемия «отняли» у правительства время и что у него еще хватает планов на будущее
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Виктор Орбан решил остаться премьером Венгрии до 2034 года, об этом он объявил на традиционном пикнике в деревне Кётче, пишет газета Telex со ссылкой на источники среди гостей мероприятия.

Прежде Орбан говорил о намерении остаться премьером только до 2030 года. Изменение планов он объяснил тем, что полномасштабные бои на Украине и пандемия коронавируса отняли у правительства четыре года. Он добавил, что хочет увидеть «большую, сильную и богатую» Венгрию, намерен добиться уважения к стране в мире, и предложил свой план достижения этих целей из 15 пунктов.

Среди них он перечислил демографический поворот, создание основанной на труде экономики, переход из заемщика в кредиторы, развитие армии, внедрение цифрового паспорта и так далее.

Премьер признал, что популярность правительства в последнее время снизилась, но подчеркнул, что не так сильно, как у других правящих партий Европы. С его слов, в Германии популярность оппозиционных партий уже превышает рейтинги правящей коалиции — и падение поддержки связано с экономическими трудностями, реальная заработная плата снижается впервые за десятилетие. «Общество привыкло не к этому, а к постоянному росту», пояснил он, пообещав исправить ситуацию.

В этом году пикник прошел 22-й раз, на нем премьер определяет цели правительства и дает оценку текущей ситуации.

Читайте на РБК Pro
«Дорвался до власти»: какие действия выдают в вас бездарного начальника
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Эффективный способ снять напряжение мышц: 5 упражнений с роллом
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России

Орбан возглавляет консервативную партию «Фидес». Он начал свою политическую карьеру в 1980-х, используя антикоммунистическую риторику и призывая советские войска покинуть Венгрию. Позднее он отказался от либеральных идей.

Во время первого срока на посту премьера (1998–2002) Орбан проявил себя правоцентристским консерватором. Во второй раз он возглавил правительство в 2010 году. Если Орбан останется премьером до 2034 года, его общий срок полномочий составит около 28 лет. Он уже занимает этот пост дольше всех остальных глав правительства Венгрии (59 человек с 1848 года).

Руководство Евросоюза неоднократно критиковало Орбана и обвиняло в притеснении свободы слова, подрыве многопартийности и эрозии независимости судебной системы. С 2010 по 2020 год Венгрия опустилась на 69 мест в индексе свободы прессы, подсчитали «Репортеры без границ». У Венгрии в 2020-м было 89-е место, у России — 149-е.

Кризис отношения Орбана с Евросоюзом проявился на саммите в Риге в 2015 году. Тогда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поприветствовал Орбана фразой «Привет, диктатор!» и в шутку дал ему легкую пощечину.

Орбан называет своей целью «нелиберальное государство» и активно критикует остальные страны Запада. К своим противникам он причислял администрацию президента США Джо Байдена и руководство ЕС. Орбан заявлял об утрате Украиной суверенитета и говорил, что санкции против России похожи на атомную бомбу.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Венгрия Виктор Орбан ядерное топливо Пакш АЭС
Материалы по теме
Кулеба ответил на заявление Орбана о суверенитете словами «бла-бла-бла»
Политика
Орбан заявил, что Россию нельзя отделить от всего мира
Политика
Венгрия нашла выход на случай прекращения транзита газа через Украину
Бизнес