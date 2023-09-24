Старовойт сообщил о четвертом обстреле Курской области за день

Старовойт сообщил о работе системы ПВО в Курском районе в четвертый раз за день

Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Система противовоздушной обороны сработала в Курском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«В Курском районе вновь сработала система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал глава региона.

По данным Минобороны, ПВО сбила беспилотник самолетного типа.

Это четвертая атака, совершенная на Курскую область, за день: утром Старовойт сообщил об украинском беспилотнике, который атаковал административное здание в Центральном округе Курска, затем система ПВО сработала под Курском. В 15:03 губернатор рассказал об обстреле Глушковского района.

24 сентября в Курске проходят праздничные мероприятия в честь Дня города. Мэр Игорь Куцак заявил, что из-за атаки беспилотников со стороны Украины пришлось отказаться от салютов. Однако после первой атаки мэр уточнил, что само празднование отменять не будут, а безопасность жителей обеспечивают более 1 тыс. человек и 150 единиц техники.

Курская область граничит с Украиной на западе и юго-западе. Это второй регион в России, который больше всех попадает под обстрелы или становится целью атак беспилотников.