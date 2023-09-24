 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Старовойт сообщил о четвертом обстреле Курской области за день

Старовойт сообщил о работе системы ПВО в Курском районе в четвертый раз за день
Сюжет
Военная операция на Украине
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Система противовоздушной обороны сработала в Курском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«В Курском районе вновь сработала система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал глава региона.

По данным Минобороны, ПВО сбила беспилотник самолетного типа.

Это четвертая атака, совершенная на Курскую область, за день: утром Старовойт сообщил об украинском беспилотнике, который атаковал административное здание в Центральном округе Курска, затем система ПВО сработала под Курском. В 15:03 губернатор рассказал об обстреле Глушковского района.

24 сентября в Курске проходят праздничные мероприятия в честь Дня города. Мэр Игорь Куцак заявил, что из-за атаки беспилотников со стороны Украины пришлось отказаться от салютов. Однако после первой атаки мэр уточнил, что само празднование отменять не будут, а безопасность жителей обеспечивают более 1 тыс. человек и 150 единиц техники.

Курская область граничит с Украиной на западе и юго-западе. Это второй регион в России, который больше всех попадает под обстрелы или становится целью атак беспилотников.

Читайте на РБК Pro
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Какие зарубежные банки еще проводят операции для российского бизнеса
В США создали ИИ-помощника для занятых людей. Что он умеет — Fast Company
Депопуляция в России ударит по рынку жилья. Что будет через 10 лет

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Курск Курская область Роман Старовойт Минобороны
Материалы по теме
В Курской области обстреляли Тёткино и Попово-Лежачи
Политика
Три жителя курской деревни Успеновка пострадали при обстреле
Политика
Старовойт сообщил об обстреле села Успеновка в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
В зале внутренних рейсов Пулково на минуту пропал свет Общество, 21:55
Вучич заявил о гибели трех сербов во время эскалации в Косово Политика, 21:55
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 21:44
В Иране заявили об отсутствии намерений блокировать работу МАГАТЭ Политика, 21:39
Овечкин замкнул топ-30 лучших игроков НХЛ Спорт, 21:39
Банки Сингапура ужесточили проверки из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд Финансы, 21:11
Неизвестные с оружием ворвались на территорию монастыря в Косово Политика, 21:09
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Старовойт сообщил о четвертом обстреле Курской области за день Политика, 21:05
Клуб Карпина упустил победу над ЦСКА, ведя со счетом 3:1 Спорт, 21:02
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 21:01
Капсула с древним грунтом с астероида Бенну вернулась на Землю Технологии и медиа, 20:54
Акинфеев пропустил гол от игрока «Ростова» с 31 метра. Видео Спорт, 20:32
Нигер запретил французским самолетам летать над страной Политика, 20:23
Дзюба на вопрос о Семаке ответил: «А кто это?» Спорт, 20:19