Над Курской и Белгородской областями сбили дроны
Силы противовоздушной обороны Белгородской и Курской областей отбили атаку дронов самолетного типа, сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Об атаке сообщили также губернаторы регионов.
По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу в Белгородском районе. Разрушений и пострадавших нет. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Глушковский район попал под обстрел, «обошлось без пострадавших». В деревне Елизаветовка «насчитали шесть прилетов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия», также «пять прилетов зафиксировано в поселке Теткино».
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах городов и поселков.
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