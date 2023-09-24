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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской и Белгородской областями сбили дроны

Минобороны: ПВО Белгородской и Курской областей сбили беспилотники
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Силы противовоздушной обороны Белгородской и Курской областей отбили атаку дронов самолетного типа, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Об атаке сообщили также губернаторы регионов.

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу в Белгородском районе. Разрушений и пострадавших нет. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Глушковский район попал под обстрел, «обошлось без пострадавших». В деревне Елизаветовка «насчитали шесть прилетов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия», также «пять прилетов зафиксировано в поселке Теткино».

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах городов и поселков.

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Теги
Курская область Белгородская область беспилотники Минобороны Роман Старовойт Вячеслав Гладков
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