Мэр Куцак: праздничные мероприятия в Курске не отменили после атаки беспилотника

В Курске не отменили День города после атаки дрона

Фото: gubernator_46 / Telegram

В Курске состоятся мероприятия в честь 991-летия города, несмотря на атаку дрона, сообщил мэр Курска Игорь Куцак в телеграм-канале.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника на административное здание в Центральном округе. «Незначительно пострадала крыша», — уточнил он. Данных о пострадавших не было.

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По словам Куцака, сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия. Он призвал жителей соблюдать спокойствие, потому что все службы экстренного реагирования работают в режиме повышенной готовности.

«Запланированные в рамках празднования Дня города мероприятия состоятся», — уточнил Куцак. Безопасность жителей обеспечивают более 1 тыс. человек и 150 единиц техники, добавил мэр.

После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. Как посчитал РБК, по данным на август, дроны атаковали российские регионы более 500 раз.

Курская область, которая на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины, стала второй по числу атак беспилотников.

Последняя атака на регион произошла 22 сентября. Тогда сработала система ПВО — в результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль.