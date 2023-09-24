Под Курском сработала ПВО
В Курском районе работает система ПВО, сообщил в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
Утром 24 сентября в центре города беспилотник атаковал административное здание, там «незначительно пострадала крыша», отмечал губернатор.
В Курске сегодня празднуют 991-летие города. Мэр Игорь Куцак в телеграм-канале сообщил после утренней атаки, что запланированные в честь праздника мероприятия все равно состоятся. В том числе должен был пройти салют, но после сообщений о работе ПВО Куцак заявил, что его отменят.
По его словам, «службы экстренного реагирования и жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности», безопасность обеспечивают более 1 тыс. спасателей, полицейских, врачей и других специалистов, а также 150 единиц техники.
За последний месяц город несколько раз атаковали дроны. Во второй половине августа один БПЛА врезался в здание вокзала. Там начался пожар. Были повреждены крыша, фасад, первая платформа вокзала, пешеходный тоннель к платформам и зал ожидания.
Через неделю после этого еще один беспилотник попал в жилой дом в Центральном районе города. Там были выбиты стекла на нескольких этажах. Также были повреждены окна в одном из корпусов Курского государственного аграрного университета.
В начале сентября жители города стали сообщать о проблемах с сотовой связью. В правительстве области заявили, что перебои в работе мобильного интернета в разных районах Курска возможны «в связи с проведением ряда профилактических мер в целях усиления безопасности».
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