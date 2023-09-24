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Военная операция на Украине ,  
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Под Курском сработала ПВО

Губернатор Старовойт: в Курском районе сработала ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Утром в Курске дрон атаковал здание в центре города, теперь губернатор сообщил о работе ПВО в Курском районе. Из-за этих событий власти решили отменить салют, запланированный в честь Дня города
Фото: Ольга Соколова / Global Look Press
Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

В Курском районе работает система ПВО, сообщил в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Утром 24 сентября в центре города беспилотник атаковал административное здание, там «незначительно пострадала крыша», отмечал губернатор.

В Курске сегодня празднуют 991-летие города. Мэр Игорь Куцак в телеграм-канале сообщил после утренней атаки, что запланированные в честь праздника мероприятия все равно состоятся. В том числе должен был пройти салют, но после сообщений о работе ПВО Куцак заявил, что его отменят.

По его словам, «службы экстре­нного реагирования и жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности», безопасность обеспечивают более 1 тыс. спасателей, полицейских, врачей и других специалистов, а также 150 единиц техники.

За последний месяц город несколько раз атаковали дроны. Во второй половине августа один БПЛА врезался в здание вокзала. Там начался пожар. Были повреждены крыша, фасад, первая платформа вокзала, пешеходный тоннель к платформам и зал ожидания.

Через неделю после этого еще один беспилотник попал в жилой дом в Центральном районе города. Там были выбиты стекла на нескольких этажах. Также были повреждены окна в одном из корпусов Курского государственного аграрного университета.

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В начале сентября жители города стали сообщать о проблемах с сотовой связью. В правительстве области заявили, что перебои в работе мобильного интернета в разных районах Курска возможны «в связи с проведением ряда профилактических мер в целях усиления безопасности».

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Курская область ПВО Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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