Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника в Курске

В результате атаки дрона «незначительно» пострадала крыша административного здания в Центральном округе Курска, сообщил Старовойт. Есть ли пострадавшие, губернатор не сообщил

Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска, заявил губернатор области Роман Старовойт.

«Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место», — написал он в телеграм-канале.

Информации о наличии или отсутствии пострадавших губернатор не предоставил.

После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов. В последние месяцы атаки беспилотников на территории России участились.

В ночь на 20 августа дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, в результате там начался пожар. Были повреждены крыша, фасад и первая платформа вокзала. Также взрывная волна повредила пешеходный тоннель и зал ожидания. В момент взрыва в здании вокзала находились порядка 50 пассажиров, их эвакуировали, уточнял Старовойт.

По его словам, пострадали пять человек: у них были легкие осколочные ранения. Двое отказались от медицинской помощи, троих доставили в больницы и после осмотра отпустили домой.

Спустя неделю беспилотник врезался в многоэтажный дом в Курске, от взрывной волны пострадало несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского государственного аграрного университета. По словам губернатора, возгорания не произошло, никто из жителей не пострадал.