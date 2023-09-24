Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника в Курске
Украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска, заявил губернатор области Роман Старовойт.
«Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место», — написал он в телеграм-канале.
Информации о наличии или отсутствии пострадавших губернатор не предоставил.
После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов. В последние месяцы атаки беспилотников на территории России участились.
В ночь на 20 августа дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, в результате там начался пожар. Были повреждены крыша, фасад и первая платформа вокзала. Также взрывная волна повредила пешеходный тоннель и зал ожидания. В момент взрыва в здании вокзала находились порядка 50 пассажиров, их эвакуировали, уточнял Старовойт.
По его словам, пострадали пять человек: у них были легкие осколочные ранения. Двое отказались от медицинской помощи, троих доставили в больницы и после осмотра отпустили домой.
Спустя неделю беспилотник врезался в многоэтажный дом в Курске, от взрывной волны пострадало несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского государственного аграрного университета. По словам губернатора, возгорания не произошло, никто из жителей не пострадал.
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