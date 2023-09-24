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Военная операция на Украине ,  
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В Курске отменили салют в честь Дня города после атаки дронов

Мэр Курска Куцак: салют в честь Дня города отменили после атаки беспилотников
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Военная операция на Украине
Фото: kurskadm / VK
Фото: kurskadm / VK

Салюты в честь Дня города в Курске отменили из-за атаки беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в своем телеграм-канале.

«В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей», — заявил Куцак.

Утром 24 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска. По его словам, крыша получила незначительные повреждения. Информации об отсутствии или наличии пострадавших он не дал.

После этого Куцак заявил, что праздничные мероприятия в городе отменять не будут. Он отметил, что безопасность жителей обеспечивают более 1 тыс. человек и 150 единиц техники.

Курская область граничит с Украиной на западе и юго-западе. Это второй регион в России, который больше всех попадает под обстрелы или становится целью атак беспилотников. 24 сентября Старовойт сообщил об еще одном обстреле — по его словам, в деревне Елизаветовка «насчитали шесть прилетов», а в поселке Теткино — еще пять.

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Теги
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