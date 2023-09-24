В Курске отменили салют в честь Дня города после атаки дронов
Салюты в честь Дня города в Курске отменили из-за атаки беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в своем телеграм-канале.
«В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей», — заявил Куцак.
Утром 24 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска. По его словам, крыша получила незначительные повреждения. Информации об отсутствии или наличии пострадавших он не дал.
После этого Куцак заявил, что праздничные мероприятия в городе отменять не будут. Он отметил, что безопасность жителей обеспечивают более 1 тыс. человек и 150 единиц техники.
Курская область граничит с Украиной на западе и юго-западе. Это второй регион в России, который больше всех попадает под обстрелы или становится целью атак беспилотников. 24 сентября Старовойт сообщил об еще одном обстреле — по его словам, в деревне Елизаветовка «насчитали шесть прилетов», а в поселке Теткино — еще пять.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире