 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пушилина избрали главой ДНР

Денис Пушилин стал главой Донецкой народной республики

Депутаты Народного совета ДНР избрали Дениса Пушилина на пост главы Донецкой народной республики. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

«По представлению президента Российской Федерации сегодня был избран депутатами Народного совета ДНР на пост главы Донецкой народной республики. Моя признательность нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку», — написал Пушилин.

Он отметил, что на церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Выборы в ДНР проходили в Единый день голосования, 10 сентября 2023 года. Большинство голосов (78,04%) в ДНР набрала «Единая Россия». КПРФ — 6,43%, ЛДПР — 6,25%, «Новые люди» — 5,14%, а «Справедливая Россия — За правду» — 3,27%.

ЛНР и ДНР вместе с Запорожской и Херсонской областями вошли в состав России на основании проведенного в конце сентября прошлого года референдума. В октябре того же года Путин назначил Пушилина временно исполняющим обязанности главы ДНР.

23 сентября 2023 года в должность губернаторов Херсонской и Запорожской области официально вступили Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Оба до этого были временно исполняющими обязанности глав регионов.

Читайте на РБК Pro
Стратегия в условиях неопределенности: актуальные вызовы и инструменты
«Я заслуживаю особого отношения»: кто такие уязвимые нарциссы
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Денис Пушилин ДНР Выборы
Материалы по теме
Снявшегося с выборов депутата Сокола избрали спикером парламента Хакасии
Политика
Путин не стал отвечать на вопрос о выборах до их назначения
Политика
Кадыров сравнил выборы в новых регионах России с опытом Чечни
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Путин назвал народ источником власти в России Политика, 00:26
Байден привился обновленной вакциной от COVID-19 Общество, 00:14
«Орал, как будто режут меня живого». Что рассказал Костомаров в интервью Спорт, 00:00
Папа римский назвал торговлю оружием одной из причин конфликта на Украине Политика, 23 сен, 23:48
Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины Политика, 23 сен, 23:34
Пасечника избрали главой ЛНР Политика, 23 сен, 23:34
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 23 сен, 23:28
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Пушилина избрали главой ДНР Политика, 23 сен, 23:07
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 23 сен, 22:39
Лавров попросил Гутерриша обосновать слова о вывозе детей с Украины Политика, 23 сен, 21:59
Лавров заявил, что конфликт на Украине должен решиться на поле боя Политика, 23 сен, 21:49
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 23 сен, 21:44
«Барселона» отыгралась с 0:2, забив «Сельте» три гола за восемь минут Спорт, 23 сен, 21:30
Лавров рассказал, почему Россия не пойдет на прекращение огня Политика, 23 сен, 21:28