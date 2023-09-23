Пушилина избрали главой ДНР
Депутаты Народного совета ДНР избрали Дениса Пушилина на пост главы Донецкой народной республики. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.
«По представлению президента Российской Федерации сегодня был избран депутатами Народного совета ДНР на пост главы Донецкой народной республики. Моя признательность нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку», — написал Пушилин.
Он отметил, что на церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Выборы в ДНР проходили в Единый день голосования, 10 сентября 2023 года. Большинство голосов (78,04%) в ДНР набрала «Единая Россия». КПРФ — 6,43%, ЛДПР — 6,25%, «Новые люди» — 5,14%, а «Справедливая Россия — За правду» — 3,27%.
ЛНР и ДНР вместе с Запорожской и Херсонской областями вошли в состав России на основании проведенного в конце сентября прошлого года референдума. В октябре того же года Путин назначил Пушилина временно исполняющим обязанности главы ДНР.
23 сентября 2023 года в должность губернаторов Херсонской и Запорожской области официально вступили Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Оба до этого были временно исполняющими обязанности глав регионов.
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