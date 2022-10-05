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Путин назначил глав новых регионов

Путин назначил Пушилина, Пасечника, Балицкого и Сальдо и.о. глав новых регионов
Пушилин и Пасечник стали и.о. глав регионов, а Балицкий и Сальдо — врио губернаторов. В ближайшее время новые субъекты смогут назначить своих представителей в Совет Федерации
Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Владимир Путин,&nbsp;Денис Пушилин и Леонид Пасечник (слева направо)
Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Денис Пушилин и Леонид Пасечник (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина и Леонида Пасечника исполняющими обязанности глав ДНР и ЛНР, а Евгения Балицкого и Владимира Сальдо — врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей соответственно. Указы опубликованы на портале правовой информации.

Теперь врио должны будут сформировать местные правительства. В ближайшее время новые регионы смогут назначить своих представителей в Совет Федерации: от ДНР и ЛНР в верхнюю палату войдут по два сенатора, а от Запорожской и Херсонской областей — сначала по одному, от исполнительных органов.

Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав России
Политика
Владимир Путин

Ранее 5 октября Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединятся в границах бывших украинских областей, а Херсонская область войдет в состав с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Новые территории вошли в состав России по итогам прошедших на них референдумов, на которых большинство выступило за присоединение к России.

Киев прошедшие референдумы считает незаконными. Накануне, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании присоединения регионов.

Российские власти вопрос принадлежности Крыма не раз называли закрытым. А что касается результатов референдумов в Донбассе, то «жители сделали однозначный выбор» и Россия его обсуждать не собирается, заявил Путин.

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