Балицкого избрали губернатором Запорожской области

Евгений Балицкий (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что депутаты законодательного собрания региона официально избрали его губернатором. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Ранее Балицкий был временно исполняющим обязанности главы региона.

Свое избрание губернатор назвал «честью и большим доверием». «Сегодняшнее событие лично для меня — это промежуточный итог всех наших с вами шагов, мужественных событий, открытых, честных, на благо нашей области и нашего народа», — написал он.

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стал вторым сенатором от Запорожской области.

23 сентября в должность губернатора Херсонской области официально вступил Владимир Сальдо. Как и Балицкий, он был врио главы региона.

Выборы глав обоих регионов были непрямыми. Депутаты избрали их из утвержденных президентом кандидатур после формирования региональных парламентов по итогам выборов 8–10 сентября. Большинство голосов (83%) в Запорожской области получила «Единая Россия». КПРФ и «Справедливую Россию — За правду» поддержали чуть более 5% участвовавших в голосовании избирателей. ЛДПР набрала 5,8% голосов.

Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года. Украина не признала его итогов, в Киеве считают территории оккупированными.

Президент России Владимир Путин назначил Балицкого исполняющим обязанности главы Запорожской области 4 октября 2022 года.