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Клишас объяснил подготовку изменений закона о выборах президента России

Клишас: глобальных изменений в закон о выборах президента России не планируется
Сенаторы вместе с сотрудниками ЦИК «точечно работают» над поправками в закон о выборах президента, но глобальных изменений вносить не планируется, заявил Клишас
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глобальные изменения в закон о выборах президента России вносить не планируется, идет «точечная отработка» по мотивам анализа единого дня голосования. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в разговоре с ТАСС.

Сейчас сенаторы «точечно работают» совместно с ЦИК России над поправками в закон о выборах президента, которые примут в осеннюю сессию, с учетом правоприменительной практики.

«Да, идет совместная работа. Это точечная отработка отдельных моментов с учетом правоприменительной практики. Сейчас идет анализ итогов единого дня голосования», — подчеркнул сенатор.

Ранее зампред ЦИК России Николай Булаев сообщил, что перед выборами президента России могут быть приняты изменения в избирательное законодательство, в том числе в закон о выборах президента.

Выборы президента России запланированы на 2024 год, по закону они проходят в третье воскресенье марта. ЦИК начал подготовку к выборам, говорила председатель комиссии Элла Памфилова.

В ходе пленарного заседания ВЭФ глава государства Владимир Путин не стал отвечать на вопрос об участии в президентских выборах в следующем году и предложил дождаться решения парламента по дате их проведения.

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За день до этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил уверенность, что на следующих президентских выборах никто не сможет составить конкуренцию действующему президенту.

В 2020 году в Конституцию России внесли поправки, согласно которым одно и то же лицо не может занимать пост главы государства больше двух сроков (ранее было «более двух сроков подряд»). При этом количество президентских сроков самого Путина обнулилось. Нынешний срок для него четвертый по счету.

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Совфед ЦИК Россия выборы президента Андрей Клишас поправки
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