Лавров заявил, что конфликт на Украине должен решиться на поле боя

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Конфликт на Украине должен решиться на поле боя, если того хочет Запад, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

«[На Западе говорят, что] вообще Россию надо победить на поле боя. Вот что мы слышим в качестве фактов и делаем выводы, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего, в том числе те, кто понимают, не очень хотят это делать публично. <...> И в этих условиях — раз на поле боя, так на поле боя, давайте», — сказал министр.

О том, что конфликт на Украине должен решиться «только на поле боя», в частности, говорил бельгийский премьер Александер де Кроо. В Белом доме также подчеркивали, что намерены наращивать возможности Украины для сопротивления на поле боя. Мнение, что «эта война должна быть выиграна на поле боя», высказывал и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Впоследствии он подтверждал этот тезис: «Обычно войны выигрывают или проигрывают на поле боя. <...> Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», — отмечал Боррель в апреле 2022 года.

Лавров называл заявления главы евродипломатии «из ряда вон выходящими». Президент России Владимир Путин предлагал Западу «попробовать» победить страну в бою. Российский президент не раз заявлял, что западные государства готовы «воевать» с Москвой «до последнего украинца».

При этом Путин подчеркивал, что Россия открыта к дипломатическому урегулированию конфликта. В Москве заявляют, что от переговоров отказались украинские власти. Киев настаивает на выводе российских войск со всей территории Украины в пределах границ 1991 года.