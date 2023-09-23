Лавров заявил, что конфликт на Украине должен решиться на поле боя
Конфликт на Украине должен решиться на поле боя, если того хочет Запад, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».
«[На Западе говорят, что] вообще Россию надо победить на поле боя. Вот что мы слышим в качестве фактов и делаем выводы, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего, в том числе те, кто понимают, не очень хотят это делать публично. <...> И в этих условиях — раз на поле боя, так на поле боя, давайте», — сказал министр.
О том, что конфликт на Украине должен решиться «только на поле боя», в частности, говорил бельгийский премьер Александер де Кроо. В Белом доме также подчеркивали, что намерены наращивать возможности Украины для сопротивления на поле боя. Мнение, что «эта война должна быть выиграна на поле боя», высказывал и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Впоследствии он подтверждал этот тезис: «Обычно войны выигрывают или проигрывают на поле боя. <...> Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», — отмечал Боррель в апреле 2022 года.
Лавров называл заявления главы евродипломатии «из ряда вон выходящими». Президент России Владимир Путин предлагал Западу «попробовать» победить страну в бою. Российский президент не раз заявлял, что западные государства готовы «воевать» с Москвой «до последнего украинца».
При этом Путин подчеркивал, что Россия открыта к дипломатическому урегулированию конфликта. В Москве заявляют, что от переговоров отказались украинские власти. Киев настаивает на выводе российских войск со всей территории Украины в пределах границ 1991 года.
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