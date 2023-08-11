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Военная операция на Украине ,  
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Вучич исключил победу Запада над Россией на поле боя

Вучич: Запад всеми силами не сможет одолеть Россию на поле боя
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Военная операция на Украине

Западные страны не смогут победить Россию на поле боя, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала HappyTV.

«Запад даже всеми силами не сможет победить Россию на поле боя. Но я также не уверен, что Россия может чего-то достигнуть на поле боя, не уверен и в том, что она может что-то получить в политическом плане», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Он добавил, что, в таком случае, самым оптимальным вариантом является перемирие. По мнению Вучича, конфликт между Россией и Украиной достиг стадии «на истощение», и Белград внимательно следит за мирными инициативами, которые могут стабилизировать мировую экономику.

13 июня Вучич предупреждал об эскалации на Украине, которая «еще впереди». «Украинцы только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Русский ответ также, вероятно, не будет слабым, если у них останутся силы», — заявил он. Президент связал происходящее на Украине с усилением давления на Сербию по вопросам санкций против России. Он напомнил, что Белград не вводит ограничительные меры, несмотря на давление со стороны западных стран.

Власти России неоднократно заявляли, что готовы к мирным переговорам, но предпосылок для них сейчас нет. Москва выдвинула условия для урегулирования конфликта: «внеблоковый» статус Украины и признание вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Украина же заявляла о согласии на переговоры с Москвой в случае вывода российских войск со своей территории. Российская сторона исключила это условие. Украинские власти утверждали, что согласны обсуждать любой мирный план, который не предусматривает отказ от территорий и заморозку конфликта.

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Теги
Александр Вучич Сербия Россия Украина
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