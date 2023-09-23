В Карабахе опровергли присутствие военных Азербайджана в Степанакерте

Степанакерт (Фото: oldhike / ТАСС)

Информация о присутствии азербайджанских военных в столице Нагорного Карабаха, Степанакерте, не соответствует действительности, передает Armenpress со ссылкой на информационный штаб республики.

«После нарушения режима прекращения огня азербайджанской стороной 21 сентября в пригороде Степанакерта, во избежание дальнейшего обострения ситуации, российские миротворцы были размещены в пригородах города, в том числе в районе Кркжан», — сказано в сообщении.

О том, что военные Азербайджана вошли в Степанакерт, 21 сентября писала газета Hraparak со ссылкой на источники. В городе, по ее данным, были слышны взрывы и выстрелы.

Днем 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Спустя сутки власти непризнанной республики согласились на расформирование и разоружение армии, а также на вывод тяжелой техники. Стороны начали обсуждение с Баку вопроса о реинтеграции региона, а также прав и безопасности проживающих там армян. Первая встреча, где обсуждался этот вопрос, прошла 21 сентября. Накануне российское Минобороны сообщило, что «вооруженные формирования Карабаха» начали сдавать оружие и тяжелую технику.

При этом вечером 21 сентября ведомство заявило, что с момента заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе зарегистрировали пять случаев нарушения договоренностей. Дважды это произошло в Шушинском и трижды — в Мардакертском районах, говорилось в сообщении Минобороны. Накануне ведомство сообщило еще о двух случаях нарушения соглашения — огонь, по информации министерства, открывали в Аскеранском районе. Пострадавших, как уточняли в Минобороны, не было.