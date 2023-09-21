Минобороны зафиксировало пять нарушений прекращения огня в Карабахе
С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится на сайте российского Минобороны.
«С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Шушинском (два) и Мардакертском районах (три)», — говорится в сообщении.
Командование миротворцев совместно с представителями азербайджанской и карабахской стороны проводят расследование по данным инцидентам.
Накануне власти Карабаха объявили о достижении договоренности о прекращении огня с Азербайджаном при посредничестве российских миротворцев. Среди условий соглашения — разоружение военных Карабаха, вывод армянских сил и тяжелой техники.
Баку за сутки до этого объявил «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй».
По словам азербайджанского лидера Ильхама Алиева, страна выполнила все поставленные в рамках операции задачи. Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большинство армянских военных в Карабахе были уничтожены, сказал он.
Армения в подготовке заявления о прекращении огня не участвовала, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Действия Баку Ереван назвал «широкомасштабной агрессией». Армения также не раз отвергала наличие своих военных в Карабахе.
21 сентября в азербайджанском Евлахе прошли переговоры делегаций армян Карабаха и Азербайджана. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего проживания армянского населения на территории региона. Одновременно с этим Степанакерт обвинил азербайджанские власти в нарушении режима прекращения огня. При этом Пашинян заявил, что режим прекращения огня в целом соблюдается обеими сторонами.
20 сентября в Нагорном Карабахе у населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) в результате обстрела погибли шесть российских миротворцев. Среди погибших — замкомандующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе капитана 1-го ранга Ивана Ковгана. Ильхам Алиев в разговоре с президентом Путиным принес извинения за гибель миротворцев и обещал предоставить материальную помощь семьях погибших. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело,
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