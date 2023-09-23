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Политика ,  
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Bloomberg узнал о просьбе США к Польше объяснить отказ от помощи Киеву

Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений после отказа от поддержки Киева

США требуют от Польши прояснить позицию по поводу поддержки Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона. На этой неделе польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна прекратила поставки оружия на Украину.

Заявление Моравецкого обострило спор между Варшавой и Киевом, начавшийся из-за поставок украинского зерна, указывает агентство. Однако, по словам собеседника, разногласия между двумя странами «пока не привели к трещинам в единстве коалиции», поддерживающей Киев.

Польские дипломаты в частном порядке заверили коллег, что военная помощь Украине сохранится, хотя и в меньших объемах, сообщил Bloomberg европейский дипломат. При этом потеря поддержки Варшавы может пагубно отразиться на военных усилиях Киева, так как это может подорвать единство в странах НАТО, отметил собеседник.

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Авторы
Елена Чернышова
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