Bloomberg узнал о просьбе США к Польше объяснить отказ от помощи Киеву

США требуют от Польши прояснить позицию по поводу поддержки Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона. На этой неделе польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна прекратила поставки оружия на Украину.

Заявление Моравецкого обострило спор между Варшавой и Киевом, начавшийся из-за поставок украинского зерна, указывает агентство. Однако, по словам собеседника, разногласия между двумя странами «пока не привели к трещинам в единстве коалиции», поддерживающей Киев.

Польские дипломаты в частном порядке заверили коллег, что военная помощь Украине сохранится, хотя и в меньших объемах, сообщил Bloomberg европейский дипломат. При этом потеря поддержки Варшавы может пагубно отразиться на военных усилиях Киева, так как это может подорвать единство в странах НАТО, отметил собеседник.

Материал дополняется