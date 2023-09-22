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Снявшегося с выборов депутата Сокола избрали спикером парламента Хакасии

Депутата «Единой России» Сокола избрали председателем Верховного совета Хакасии
Сергей Сокол
Сергей Сокол (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Депутата от «Единой России» Сергея Сокола, который снял с выборов главы Хакасии свою кандидатуру после госпитализации, избрали председателем Верховного совета республики, сообщается в телеграм-канале партии. О том, что ему предложат стать спикером парламента региона, ранее говорили источники РБК.

«На эту должность секретаря реготделения «Единой России» [Сергея Сокола] избрали на первом заседании республиканского парламента», — уточнили в партии.

31 августа 52-летнего Сокола экстренно госпитализировали в одну из больниц Хакасии. У депутата диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, врачи тогда оценивали состояние пациента как тяжелое.

1 августа источники РБК сообщили, что Сокол из-за ухудшения здоровья может снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии, о чем он сам объявил на следующий день. Депутат пояснил, что находится в больнице из-за осложнения после июльской операции, когда у него обнаружили аппендицит и перитонит. При этом он оставался лидером списка «Единой России» на выборах в Верховный совет республики.

Хакасия была единственным регионом, где в этом году эксперты не исключали возможности второго тура на выборах главы, в который, как предполагалось, могли выйти Сокол и действующий на тот момент глава республики коммунист Валентин Коновалов. В итоге Коновалов победил на выборах с 63,14% голосов и стал главой региона во второй раз.

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Теги
Сергей Сокол Хакасия Верховный Совет Единая Россия Выборы
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