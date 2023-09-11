Коммунист Валентин Коновалов переизбрался на пост главы Хакасии
Валентин Коновалов победил на выборах главы республики после обработки всех протоколов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦИК.
Коновалов пошел на второй срок в качестве главы Хакасии, в выборах он принимал участие как кандидат от КПРФ. Он набрал 63,14% голосов.
Кандидат от ЛДПР Михаил Молчанов занял второе место, набрав 14,33% голосов, третье место получил Владимир Грудинин от «Коммунистов России», за него проголосовали 11,96% избирателей. Хакасия — один из немногих регионов, где не было кандидата от «Единой России».
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что его партия получит большинство мест в Верховном совете Хакасии и в Совете депутатов Абакана по результатам выборов, «в том числе за счет одномандатников».
По словам Турчака, это позволит реализовать программу, с которой шел на выборы главы региона его однопартиец Сергей Сокол. Он снялся с выборов по состоянию здоровья. Как уточнял Турчак, у него диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость.
На выборах депутатов Верховного совета Хакасии при подсчете 96,83% протоколов «Единая Россия» занимает второе место, уступая КПРФ примерно на 2% — 38,96% против 36,52%.