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Попавший в реанимацию Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Депутат Думы от «Единой России» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
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Единый день голосования
52-летнего Сокола экстренно госпитализировали 31 августа. У него диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. О том, что Сокол может снять свою кандидатуру, ранее говорили источники РБК
Депутат Госдумы Сергей Сокол
Депутат Госдумы Сергей Сокол (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии по состоянию здоровья. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня я — в больнице, с осложнениями после июльской операции. Врачи предупреждали о последствиях. Но я не мог остановить нашу работу, подвести вас и команду. Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения <...>. Быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики», — написал Сокол.

По словам депутата, решение о снятии кандидатуры с выборов главы Хакасии поддержали его семья и команда. Он также отметил, что, несмотря на болезнь, по-прежнему остается главой реионального отделения «Единой России» и вернется на работу «как только встанет на ноги».

О том, что Сокол может снять свою кандидатуру из-за ухудшения состояния здоровья, накануне,1 сентября, сообщали источники РБК. «Если здоровье [Сокола] будет ухудшаться, то может [снять кандидатуру]», — сказал один из источников. «Он болеет, может и сняться», — добавил источник, близкий к Кремлю.

52-летнего Сокола экстренно госпитализировали в Абаканскую межрайонную клиническую больницу 31 августа. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак позже уточнил, что у депутата диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. По словам Турчака, врачи оценивают состояние Сокола как тяжелое.

Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», кандидат может подать заявлении о снятии с выборов не позднее чем за пять дней до голосования, «а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств» — не позднее чем за один день. В Хакасии запланировано трехдневное голосование, которое продлится с 8 по 10 октября.

Кампания по выборам главы Хакасии — единственная в этом году, где прогнозировался второй тур, в который, как предполагалось, выйдут Сокол и действующий глава республики, коммунист Валентин Коновалов. 31 августа компания ИНСОМАР опубликовала данные социологического опроса, согласно которому 40% избирателей изъявили готовность голосовать за Коновалова, 41% — за Сокола.

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Сергей Сокол осенью прошлого года добровольцем отправился в зону военной операции, он проходил службу в подразделении аэроразведки БАРС «Каскад». Сокол вернулся 20 апреля. Весной этого года президент России Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества. В указе говорится, что Сокол награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач». 10 июня «Единая Россия» выдвинула Сокола кандидатом на выборах губернатора Хакасии.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Сокол Хакасия болезнь губернаторские выборы Единый день голосования
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