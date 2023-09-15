 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 16:45
Борисов назвал причину гибели «Луны-25» Технологии и медиа, 22:36
Медведев посетил полигон в ДНР вблизи линии соприкосновения Политика, 22:31
Почему на киберриски стали обращать внимание топ-менеджеры РБК и Kaspersky, 22:00
«Кинопоиск» покажет старуху-процентщицу XXI века и стояновского Брежнева Life, 21:45
«Цифра брокер» уточнил перечень бумаг для возможной вынужденной продажи Инвестиции, 21:44
СКА проиграл московскому «Динамо» и повторил худший старт в КХЛ Спорт, 21:39
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 21:25
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Три страны решили продлить запрет на украинское зерно вопреки решению ЕС Экономика, 21:24
В Думе предложили прекратить полномочия снявшегося с выборов Сокола Политика, 21:22
Премьер Румынии призвал ЕС подумать о шагах в случае победы России Политика, 21:20
Минюст признал иноагентом политолога Станислава Белковского Политика, 21:08
«Динамо» упустило победу над клубом Юрана, пропустив гол пяткой Спорт, 21:00
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 20:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:33
Политика ,  
0 

В Думе предложили прекратить полномочия снявшегося с выборов Сокола

В Думе предложили досрочно прекратить полномочия снявшегося с выборов Сокола
В Думе предложили досрочно прекратить полномочия депутата ЕР Сергея Сокола, снявшегося с выборов главы Хакасии после госпитализации. Источники РБК предполагали, что он может стать спикером Верховного совета региона
Сергей Сокол
Сергей Сокол (Фото: duma.gov.ru)

В Госдуме предложили досрочно прекратить полномочия депутата от «Единой России» Сергея Сокола, который снял с выборов главы Хакасии свою кандидатуру после госпитализации. Это следует из внесенного сегодня проекта постановления, опубликованного в базе данных нижней палаты.

В случае принятия документа депутатские полномочия Сокола прекратят действовать с 15 сентября «на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий».

Предложение предлагается рассмотреть на заседании 19 сентября.

52-летнего Сокола экстренно направили в Абаканскую межрайонную клиническую больницу 31 августа. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак позже уточнил, что у депутата диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. По словам Турчака, врачи оценили состояние пациента как тяжелое.

1 августа источники РБК сообщили, что Сокол из-за ухудшения здоровья может снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. На следующий день политик объявил об этом и пояснил, что находится в больнице из-за осложнения после июльской операции, когда у него обнаружили аппендицит и перитонит. Сокол отметил, что, несмотря на болезнь, по-прежнему остается главой регионального отделения «Единой России» и вернется на работу, «как только встанет на ноги».

5 сентября источники РБК рассказали, что депутат рассматривается на новую должность — он может стать спикером Верховного совета Хакасии, выборы в который прошли в единый день голосования 10 сентября. Сокол возглавлял список «Единой России» на выборах в Верховный совет республики.

Читайте на РБК Pro
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом
Почему посещение сауны укрепляет сердце
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Новые правила маркировки интернет-рекламы. Как не получить штраф

По итогам голосования единороссы получили 68% мандатов в Верховном совете Хакасии.

Сергей Сокол осенью прошлого года добровольцем отправился в зону военной операции, он проходил службу в подразделении аэроразведки «Каскад». Сокол вернулся 20 апреля. Весной этого года президент России Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества. В указе говорится, что Сокол награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач».

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Хакасия Госдума Единая Россия Сергей Сокол сложение полномочий
Материалы по теме
Попавший в реанимацию Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
Политика
Снявшемуся с выборов в Хакасии депутату Соколу предложат новую должность
Политика
Кремль пожелал выздоровления кандидату на пост главы Хакасии Соколу
Политика