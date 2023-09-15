В Думе предложили прекратить полномочия снявшегося с выборов Сокола

В Думе предложили досрочно прекратить полномочия депутата ЕР Сергея Сокола, снявшегося с выборов главы Хакасии после госпитализации. Источники РБК предполагали, что он может стать спикером Верховного совета региона

Сергей Сокол (Фото: duma.gov.ru)

В Госдуме предложили досрочно прекратить полномочия депутата от «Единой России» Сергея Сокола, который снял с выборов главы Хакасии свою кандидатуру после госпитализации. Это следует из внесенного сегодня проекта постановления, опубликованного в базе данных нижней палаты.

В случае принятия документа депутатские полномочия Сокола прекратят действовать с 15 сентября «на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий».

Предложение предлагается рассмотреть на заседании 19 сентября.

52-летнего Сокола экстренно направили в Абаканскую межрайонную клиническую больницу 31 августа. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак позже уточнил, что у депутата диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. По словам Турчака, врачи оценили состояние пациента как тяжелое.

1 августа источники РБК сообщили, что Сокол из-за ухудшения здоровья может снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. На следующий день политик объявил об этом и пояснил, что находится в больнице из-за осложнения после июльской операции, когда у него обнаружили аппендицит и перитонит. Сокол отметил, что, несмотря на болезнь, по-прежнему остается главой регионального отделения «Единой России» и вернется на работу, «как только встанет на ноги».

5 сентября источники РБК рассказали, что депутат рассматривается на новую должность — он может стать спикером Верховного совета Хакасии, выборы в который прошли в единый день голосования 10 сентября. Сокол возглавлял список «Единой России» на выборах в Верховный совет республики.

По итогам голосования единороссы получили 68% мандатов в Верховном совете Хакасии.

Сергей Сокол осенью прошлого года добровольцем отправился в зону военной операции, он проходил службу в подразделении аэроразведки «Каскад». Сокол вернулся 20 апреля. Весной этого года президент России Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества. В указе говорится, что Сокол награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач».