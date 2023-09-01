В Кремле обсудили снятие кандидатуры депутата Сокола с выборов в Хакасии

Депутат Госдумы от «Единой России» и кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол может снять свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья, сейчас это основной сценарий, рассказали источники РБК

Сергей Сокол (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Депутат Госдумы от «Единой России» и кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол может снять свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья. Сейчас это основной сценарий, рассказал РБК федеральный чиновник, подтвердил знакомый Сокола и два источника, близких к администрации президента.

«Если здоровье (Сокола) будет ухудшаться, то может [снять кандидатуру]», — сказал один из источников РБК. «Он болеет, может и сняться», — добавил источник, близкий к Кремлю.

О том, что Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве, стало известно 31 августа. Знакомый депутата сказал РБК, что у него появились осложнения после перенесенного в июле перетонита.

1 сентября секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале, что у Сокола диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Депутат находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое, уточнил Турчак.

Кампания по выборам главы Хакасии — единственная в этом году, где прогнозировался второй тур, в который, как предполагалось, выйдут Сокол и действующий глава республики, коммунист Валентин Коновалов.

31 августа компания ИНСОМАР опубликовала данные социологического опроса, согласно которому 40% избирателей изъявили готовность голосовать за Коновалова, 41% — за Сокола. Два источника РБК, знакомых с данными других закрытых социологических исследований, сказали, что они показывали результаты, которые не исключали и возможности победы Коновалова в первом туре.

Помимо Сокола и Коновалова в выборах участвуют Михаил Молчанов (ЛДПР) и Владимир Грудинин («Коммунистическая партия Коммунисты России»). В Хакасии запланировано трехдневное голосование с 8 по 10 сентября.

Валентин Коновалов стал главой Хакасии в 2018 году, после того как тогдашний глава республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру по итогам первого тура выборов. Зимин набрал 32,4%, Коновалов — 44,9%. Свои кандидатуры тогда последовательно снимали оставшиеся кандидаты, в результате во втором туре остался Коновалов, который набрал 57,57% голосов.