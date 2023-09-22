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Гибель Захарченко ,  
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Прокурор огласил заключение обвинения по делу о покушении на Захарченко

Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко
Сюжет
Гибель Захарченко

Прокурор огласил обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, передает ТАСС.

Заседание в рамках процесса прошло в Южном окружном военном суде.Суд отложил рассмотрение дела до 10 октября, пишет агентство.

По делу проходят четыре человека — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен, передает «РИА Новости». Погорелов считается основным фигурантом, ему вменяют несколько эпизодов шпионажа (ст. 276 УК), посягательство на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК), совершение теракта, повлекшего смерть (ч. 3 ст. 205 УК), участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), а также незаконное приобретение, передачу, сбыт или хранение взрывчатки (ст. 222.1).

В обвинительном заключении говорилось, что Погорелов следил за передвижениями Захарченко и снимал их на видео, после чего передавал сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). В августе 2017 года он разместил взрывчатку в мужском туалете ресторана «Пушкин» в Донецке, который посещал Захарченко, следует из документа. В нем также сказано, что обвиняемый не смог совершить теракт, так как взрывчатку обнаружили сотрудники полиции ДНР.

Обвинение полагает, что Погорелов также причастен к убийству Павлова. В заключении сказано, что в октябре 2016 года обвиняемый установил взрывчатку на крыше лифта в доме, где проживал командир ополченцев. Позднее устройство привели в действие.

Информацию Павлове, по версии обвинения, собирал другой подсудимый — Чурилов. Тимошенко вменяется шпионаж и подготовка к нему, а Ену — содействие террористической деятельности, уточняет «РИА Новости».

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Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Знакомая первого главы ДНР рассказывала РБК, что в заведении он проводил неформальные встречи, обедал и ужинал. Захарченко умер в больнице, куда его доставили с ранением. Также погиб его телохранитель, пострадали еще двенадцать человека, в том числе Александр Тимофеев, который был тогда министром доходов и сборов ДНР и зампредом Совета министров республики.

Убийство Захарченко власти ДНР признали терактом. В мае 2019 года новый глава республики Денис Пушилин сообщил, что следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства. Анонимный спикер в сюжете телеканала «Россия 1» говорил, что работой в республике занимается второй отдел 5-го управления департамента контрразведки СБУ, в частности сотрудник Андрей Байдала по прозвищу Швед. Другими организаторами убийства Захарченко назывались помощник начальника 5-го отдела СБУ Сергей Моторин, сотрудники Владислав Долговяз и Андрей Мушта.

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Александр Захарченко ДНР обвинительное заключение Моторола покушение на убийство
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