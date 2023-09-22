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Война санкций ,  
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Минфин США поддержал введение ЕС налога на прибыль с российских активов

Минфин США поддержал идею ЕС ввести налог на прибыль с российских активов
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Война санкций
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала план ЕС по введению налога на прибыль от замороженных российских активов. Об этом она заявила в интервью Bloomberg.

Речь идет о налоге на непредвиденные доходы, уточняет агентство.«Это кажется разумным предложением», — сказала Йеллен изданию. Она подчеркнула, что это поможет профинансировать восстановление Украины.

США обсуждают эту идею с Евросоюзом, сказала министр. При этом Йеллен отказалась отождествлять введение налога и конфискацию активов. Полное их изъятие, по словам министра, было бы незаконным. Юридическая служба ЕС пришла к такому же выводу, поэтому появился альтернативный план обложить прибыль от использования активов налогом, сказала Йеллен.

Еврокомиссия (ЕК) собирается официально вынести план на рассмотрение в ближайшие недели, сообщили агентству источники.

После начала Москвой военной спецоперации на Украине страны Запада заморозили российские активы и ввели против страны санкции. Минфин США оценивал общую стоимость замороженных российских активов примерно в $280 млрд. Большая часть из них, по информации ведомства, находится в Евросоюзе. Глава Минфина России Антон Силуанов указывал, что из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около $300 млрд. Также заблокированы оказались зарубежные активы российских бизнесменов.

Украина настаивает на передаче замороженных российских активов на восстановление страны после военных действий. Москва считает блокировку активов незаконной. В Кремле заявляли, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет искать «нелинейные, нестандартные варианты ответа» на такие действия.

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Теги
Минфин США США российские активы налог с прибыли ЕС
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