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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Власти Карабаха обвинили Баку в нарушении режима прекращения огня

МВД Карабаха обвинило Баку в нарушении режима прекращения огня
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
МВД Карабаха утверждает, что азербайджанские военные «начали обстрел из разных видов стрелкового оружия». Минобороны Азербайджана обвинения отрицает
Здание Минобороны Азербайджана
Здание Минобороны Азербайджана (Фото: Azerbaijan_MOD / Telegram)

МВД Нагорного Карабаха заявило, что вооруженные силы Азербайджана нарушили договоренность о прекращении огня в окрестностях Степанакерта «и начали обстрел из разных видов стрелкового оружия».

«Стрельба слышна и в центре столицы. Из соображений безопасности мы призываем оставаться в убежищах. Мы будем следить за ситуацией», — приводит News.am заявление МВД непризнанной республики.

Издание также публикует кадры из Степанакерта, где слышны звуки выстрелов.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило, что информация о наступлении азербайджанских сил в направлении Степанакерта в Нагорном Карабахе не соответствует действительности.

«Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях, о якобы наступлении наших вооруженных сил в направлении Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. — РБК), полностью ложна и имеет дезинформационные цели. Мы категорически опровергаем эту распространяемую информацию», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Накануне власти Карабаха объявили о достижении договоренности о прекращении огня с Азербайджаном при посредничестве российских миротворцев. Баку за сутки до этого объявил «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй». среди условий соглашения — разоружение военных Карабаха, вывод армянских сил и тяжелой техники.

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По словам азербайджанского президента Ильхама Алиева, страна выполнила все поставленные в рамках операции задачи. Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большинство армянских военных в Карабахе были уничтожены, сказал он.

Армения в подготовке заявления о прекращении огня не участвовала, заявил премьер Никол Пашинян. Действия Баку Ереван назвал «широкомасштабной агрессией». Армения также не раз отвергала наличие своих военных в Карабахе.

21 сентября в азербайджанском Евлахе прошли переговоры делегаций армян Карабаха и Азербайджана. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего проживания армянского населения на территории региона.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Степанакерт Нагорный Карабах Азербайджан
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