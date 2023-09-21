Власти Карабаха обвинили Баку в нарушении режима прекращения огня
МВД Нагорного Карабаха заявило, что вооруженные силы Азербайджана нарушили договоренность о прекращении огня в окрестностях Степанакерта «и начали обстрел из разных видов стрелкового оружия».
«Стрельба слышна и в центре столицы. Из соображений безопасности мы призываем оставаться в убежищах. Мы будем следить за ситуацией», — приводит News.am заявление МВД непризнанной республики.
Издание также публикует кадры из Степанакерта, где слышны звуки выстрелов.
В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило, что информация о наступлении азербайджанских сил в направлении Степанакерта в Нагорном Карабахе не соответствует действительности.
«Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях, о якобы наступлении наших вооруженных сил в направлении Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. — РБК), полностью ложна и имеет дезинформационные цели. Мы категорически опровергаем эту распространяемую информацию», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Накануне власти Карабаха объявили о достижении договоренности о прекращении огня с Азербайджаном при посредничестве российских миротворцев. Баку за сутки до этого объявил «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй». среди условий соглашения — разоружение военных Карабаха, вывод армянских сил и тяжелой техники.
По словам азербайджанского президента Ильхама Алиева, страна выполнила все поставленные в рамках операции задачи. Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большинство армянских военных в Карабахе были уничтожены, сказал он.
Армения в подготовке заявления о прекращении огня не участвовала, заявил премьер Никол Пашинян. Действия Баку Ереван назвал «широкомасштабной агрессией». Армения также не раз отвергала наличие своих военных в Карабахе.
21 сентября в азербайджанском Евлахе прошли переговоры делегаций армян Карабаха и Азербайджана. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего проживания армянского населения на территории региона.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире