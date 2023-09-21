Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Armenpress.
По его словам, нарушения бывают кое-где, но в целом обе стороны выполняют взятые на себя обязательства. Пашинян также рассказал, что части азербайджанской армии и сил обороны Нагорного Карабаха остаются на тех же позициях, на которых были на момент заключения соглашения.
«С момента установления режима прекращения огня, по крайней мере, по имеющейся у нас информации, подразделения Армии обороны продолжают оставаться в тех местах, где они находились на момент установления режима прекращения огня», — сказал Пашинян, добавив, что то же самое относится и к азербайджанским войскам.
Накануне власти Карабаха объявили о достижении договоренности о прекращении огня с Азербайджаном при посредничестве российских миротворцев. Среди условий соглашения — разоружение военных Карабаха, вывод армянских сил и тяжелой техники.
Баку за сутки до этого объявил «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй».
По словам азербайджанского президента Ильхама Алиева, страна выполнила все поставленные в рамках операции задачи. Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большинство армянских военных в Карабахе были уничтожены, сказал он.
Армения в подготовке заявления о прекращении огня не участвовала, заявил Пашинян. Действия Баку Ереван назвал «широкомасштабной агрессией». Армения также не раз отвергала наличие своих военных в Карабахе.
21 сентября в азербайджанском Евлахе прошли переговоры делегаций армян Карабаха и Азербайджана. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего проживания армянского населения на территории региона. Одновременно с этим Степанакерт обвинил азербайджанские власти в нарушении режима прекращения огня.
Нагорно-Карабахская республика провозгласила независимость от Азербайджана 2 сентября 1991 года. Азербайджан стремился вернуть Нагорный Карабах под свой контроль следующие три десятилетия. В первой карабахской войне Баку сделать этого не смог: шедший с 1992 по 1994 год конфликт, жертвами которого стали около 30 тыс. человек, закончился тем, что Азербайджан по-прежнему контролировал около 15% территории Карабаха.
Вторая карабахская война, которая произошла осенью 2020 года, продолжалась 44 дня. По ее итогам Азербайджан вернул под свой контроль значительные части территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху, а также части самого Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша (Шуши) и Гадрут. В оставшиеся под контролем армянских сил районы Карабаха были введены российские миротворцы.
В мае 2023-го премьер Армении Пашинян заявил, что Ереван готов признать территорией Азербайджана 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. «Но мы должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку», — добавил он.
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