 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Пашинян: режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Armenpress.

По его словам, нарушения бывают кое-где, но в целом обе стороны выполняют взятые на себя обязательства. Пашинян также рассказал, что части азербайджанской армии и сил обороны Нагорного Карабаха остаются на тех же позициях, на которых были на момент заключения соглашения.

«С момента установления режима прекращения огня, по крайней мере, по имеющейся у нас информации, подразделения Армии обороны продолжают оставаться в тех местах, где они находились на момент установления режима прекращения огня», — сказал Пашинян, добавив, что то же самое относится и к азербайджанским войскам.

Накануне власти Карабаха объявили о достижении договоренности о прекращении огня с Азербайджаном при посредничестве российских миротворцев. Среди условий соглашения — разоружение военных Карабаха, вывод армянских сил и тяжелой техники.

Баку за сутки до этого объявил «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй».

По словам азербайджанского президента Ильхама Алиева, страна выполнила все поставленные в рамках операции задачи. Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большинство армянских военных в Карабахе были уничтожены, сказал он.

Читайте на РБК Pro
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Сделки с лицами из недружественных стран: ФНС хочет больше налогов
Высокий доход и госкомпания: как россияне выбирают работодателя

Армения в подготовке заявления о прекращении огня не участвовала, заявил Пашинян. Действия Баку Ереван назвал «широкомасштабной агрессией». Армения также не раз отвергала наличие своих военных в Карабахе.

21 сентября в азербайджанском Евлахе прошли переговоры делегаций армян Карабаха и Азербайджана. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего проживания армянского населения на территории региона. Одновременно с этим Степанакерт обвинил азербайджанские власти в нарушении режима прекращения огня.

Нагорно-Карабахская республика провозгласила независимость от Азербайджана 2 сентября 1991 года. Азербайджан стремился вернуть Нагорный Карабах под свой контроль следующие три десятилетия. В первой карабахской войне Баку сделать этого не смог: шедший с 1992 по 1994 год конфликт, жертвами которого стали около 30 тыс. человек, закончился тем, что Азербайджан по-прежнему контролировал около 15% территории Карабаха.

Вторая карабахская война, которая произошла осенью 2020 года, продолжалась 44 дня. По ее итогам Азербайджан вернул под свой контроль значительные части территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху, а также части самого Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша (Шуши) и Гадрут. В оставшиеся под контролем армянских сил районы Карабаха были введены российские миротворцы.

В мае 2023-го премьер Армении Пашинян заявил, что Ереван готов признать территорией Азербайджана 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. «Но мы должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку», — добавил он.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Армения Нагорный Карабах Азербайджан режим прекращения огня
Материалы по теме
Песков сообщил о следствии после гибели российских миротворцев в Карабахе
Политика
При обстреле миротворцев в Карабахе погиб капитан 1-го ранга
Политика
Баку передал армянам Нагорного Карабаха план реинтеграции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 16:36
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 19:11
Эстония дала полгода на перерегистрацию машин с российскими номерами Политика, 19:10
iPhone 15 появится в России в день старта мировых продаж Технологии и медиа, 19:06
Черчесов рассказал о готовности пресечь медийную активность Дзюбы Спорт, 19:00
Пашинян пообещал «действовать жестко» в отношении митингующих в Ереване Политика, 18:43
Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе Политика, 18:42
Суд приговорил главу управления ФТС к 9,5 годам тюрьмы за взятку в ₽5 млн Политика, 18:29
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Дюков назвал сроки решения об уходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию Спорт, 18:23
Маккарти не дал Зеленскому выступить в палате представителей США Политика, 18:20
В колледже в Мордовии 22 человека отравились газом Общество, 18:19
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 18:15
Глава РФС объявил о матче сборной России с Камеруном 12 октября Спорт, 18:12
Би-би-си узнала о «деле Залужного» из-за потери Украиной южных регионов Политика, 18:12
Путин в Великом Новгороде посетил центр помощи участникам спецоперации Политика, 18:07