Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

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Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Armenpress.

По его словам, нарушения бывают кое-где, но в целом обе стороны выполняют взятые на себя обязательства. Пашинян также рассказал, что части азербайджанской армии и сил обороны Нагорного Карабаха остаются на тех же позициях, на которых были на момент заключения соглашения.

«С момента установления режима прекращения огня, по крайней мере, по имеющейся у нас информации, подразделения Армии обороны продолжают оставаться в тех местах, где они находились на момент установления режима прекращения огня», — сказал Пашинян, добавив, что то же самое относится и к азербайджанским войскам.

Накануне власти Карабаха объявили о достижении договоренности о прекращении огня с Азербайджаном при посредничестве российских миротворцев. Среди условий соглашения — разоружение военных Карабаха, вывод армянских сил и тяжелой техники.

Баку за сутки до этого объявил «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй».

По словам азербайджанского президента Ильхама Алиева, страна выполнила все поставленные в рамках операции задачи. Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большинство армянских военных в Карабахе были уничтожены, сказал он.

Армения в подготовке заявления о прекращении огня не участвовала, заявил Пашинян. Действия Баку Ереван назвал «широкомасштабной агрессией». Армения также не раз отвергала наличие своих военных в Карабахе.

21 сентября в азербайджанском Евлахе прошли переговоры делегаций армян Карабаха и Азербайджана. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего проживания армянского населения на территории региона. Одновременно с этим Степанакерт обвинил азербайджанские власти в нарушении режима прекращения огня.