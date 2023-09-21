Президент Чехии призвал не воспринимать всерьез слова Зеленского о зерне

Президент Чехии: слова Зеленского об импорте зерна не нужно воспринимать всерьез

Петр Павел и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского на фоне конфликта с Польшей из-за поставок зерна не нужно воспринимать серьезно, заявил президент Чехии Петр Павел, передает чешское телевидение.

Польша 16 сентября отказалась выполнить решение Еврокомиссии и бессрочно продлила эмбарго на импорт дешевого украинского зерна, объяснив это защитой интересов фермеров. Ее поддержали также Венгрия и Словакия.

Позднее на Генассамблее ООН Зеленский заявил, что «некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию».

«Зеленский находится под постоянным давлением, <...> поэтому любое резкое высказывание не стоит воспринимать буквально», — заявил Павел. Он добавил, что не увидел «серьезного раскола» между Польшей и Украиной и предпосылок для прекращения сотрудничества стран.

После продления эмбарго на зерно Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию и пригрозила ввести эмбарго на ввоз из Польши яблок, лука и капусты.

Комментируя это, министр сельского хозяйства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что это станет проблемой для его страны, однако она справится. The Financial Times писала, что Брюссель выразил готовность защищать страны ЕС, если дело будет рассматриваться в ВТО.