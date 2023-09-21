 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президент Чехии призвал не воспринимать всерьез слова Зеленского о зерне

Президент Чехии: слова Зеленского об импорте зерна не нужно воспринимать всерьез
Петр Павел и Владимир Зеленский
Петр Павел и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского на фоне конфликта с Польшей из-за поставок зерна не нужно воспринимать серьезно, заявил президент Чехии Петр Павел, передает чешское телевидение.

Польша 16 сентября отказалась выполнить решение Еврокомиссии и бессрочно продлила эмбарго на импорт дешевого украинского зерна, объяснив это защитой интересов фермеров. Ее поддержали также Венгрия и Словакия.

Позднее на Генассамблее ООН Зеленский заявил, что «некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию».

«Зеленский находится под постоянным давлением, <...> поэтому любое резкое высказывание не стоит воспринимать буквально», — заявил Павел. Он добавил, что не увидел «серьезного раскола» между Польшей и Украиной и предпосылок для прекращения сотрудничества стран.

После продления эмбарго на зерно Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию и пригрозила ввести эмбарго на ввоз из Польши яблок, лука и капусты.

Комментируя это, министр сельского хозяйства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что это станет проблемой для его страны, однако она справится. The Financial Times писала, что Брюссель выразил готовность защищать страны ЕС, если дело будет рассматриваться в ВТО.

Читайте на РБК Pro
Почему популярный препарат от передозировок опиатами не приносит прибыли
Высокий доход и госкомпания: как россияне выбирают работодателя
Депопуляция в России ударит по рынку жилья. Что будет через 10 лет
4 типа «просителей скидок»: как с ними работать менеджеру по продажам

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Чехия Петр Павел зерно Украина эмбарго
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Польша пригрозила Украине расширением эмбарго из-за зернового конфликта
Политика
Украина подаст иск в ВТО против трех стран ЕС из-за зернового эмбарго
Экономика
Польша ввела бессрочное эмбарго на импорт зерна из Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 16:36
Как повысить уровень лояльности клиентов к банковским картам РБК+, 20:36
RUBIG вместо BIG-3: что предлагают отечественные консалтинговые компании Тренды, 20:36
Как кибербезопасность сделать результативной Новая экономика, 20:34
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 20:30
Женский взгляд на инвестирование: преимущества долгосрочного подхода РБК+, 20:26
Гиперавтоматизация: что это такое и как она решает задачи бизнеса Тренды, 20:25
Почему популярность токенизированных активов будет расти Новая экономика, 20:24
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Минобороны зафиксировало пять нарушений прекращения огня в Карабахе Политика, 20:21
Число отравившихся газом в Мордовии выросло до 27 Общество, 20:14
В Ростовской области возникли неполадки в работе МТС Общество, 20:12
Хачанов заявил, что не мог ходить после «Ролан Гаррос» из-за травмы спины Спорт, 20:10
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 19:52
Президент Чехии призвал не воспринимать всерьез слова Зеленского о зерне Политика, 19:49
Правительство ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля Экономика, 19:48