В Германии проведут учения на случай перебоев с газоснабжением

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Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) проводит стресс-тест, чтобы подготовиться к возможным перебоям с газоснабжением. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В то же время в агентстве отметили, что Германия готова к этой зиме лучше, чем к прошлой: «Поводы для оптимизма есть, но отменять тревогу пока рано». Глава регулятора Клаус Мюллер подчеркнул, что газохранилища заполнены, есть альтернативные источники закупки газа, уровень экономии стабилен, но существуют «остаточные риски».

«Сегодня мы на практике протестируем наши процессы на случай кризисной ситуации. Таким образом мы будет готовы и к неочевидным сценариям», — добавил Мюллер.

В агентстве объяснили, что если в Германии будет недостаточно газа, регулятору придется распределять энергонагрузку в стране. В ходе стресс-теста власти протестируют работу инфраструктуры, которая обеспечивает эти процессы.

Регулятор также объяснил, что ситуацию с газоснабжением в ближайшие месяцы могут осложнить три фактора:

возможные морозы зимой, из-за которых потребление газа существенно вырастет;

отсутствие поставок российского газа в страны юго-востока Европы через Украину — в случае дефицита их придется обеспечивать энергоресурсами через Германию;

риск частичного или полного выхода из строя газопроводов.

Агентство призвало жителей Германии в любом случае экономить энергоресурсы, отметив, что только с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года немцы сэкономили около 20% газа по сравнению с предыдущими годами. «Даже в летние месяцы потребление газа оставалось очень низким», — подчеркнули в BNetzA.

В 2022 году на фоне западных санкций против России и взрыва на газопроводах «Северный поток» поставки российского газа в Европу существенно сократились, а цены на топливо выросли. В то же время страны Евросоюза заявляли о намерении сократить зависимость от российского топлива. В марте 2023-го глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что этого удалось достичь, в том числе при помощи партнеров — Норвегии и США.

В том же месяце Германия заявила о достижении энергетической независимости от Москвы. «Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — сказал тогда канцлер Олаф Шольц. Прежде на Россию приходилось более половины всего импортируемого Германией газа.

Глава группы операторов газовых хранилищ Германии INES Себастьян Блешке в середине августа предупредил, что страна будет сталкиваться с риском острой нехватки газа до зимы 2026/2027 годов, если не создаст дополнительную топливную инфраструктуру для сглаживания возможных проблем из-за холодной погоды. Операторы отметили, что пока запасы «развиваются позитивно», хранилища заполнены почти на 90%, но морозы все еще могут поставить под угрозу энергетическую безопасность Германии.