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Война санкций ,  
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Германию предупредили о проблемах с газом до 2027 года без принятия мер

Операторы газовых хранилищ Германии предупредили о проблемах до 2027-го без принятия мер
Сюжет
Война санкций
Риск острого дефицита газа в Германии останется до зимы 2026/2027 годов, если не будет создана дополнительная топливная инфраструктура, чтобы предотвратить проблемы в случае холодной погоды, заявили операторы хранилищ
Фото: Stefan Sauer / picture alliance / Getty Images
Фото: Stefan Sauer / picture alliance / Getty Images

Германия будет сталкиваться с риском острой нехватки газа до зимы 2026/2027 годов, если не будет создана дополнительная топливная инфраструктура для сглаживания потенциальных проблем, связанных с холодной погодой, заявил глава группы операторов газовых хранилищ страны INES Себастьян Блешке, передает Bloomberg.

Операторы рассказали, что для скорейшего обеспечения достаточных поставок необходимы дополнительные терминалы сжиженного природного газа (СПГ), мощности по хранению или трубопроводные соединения. На данный момент запасы «развиваются позитивно», хранилища заполнены почти на 90%, но холодная зима все еще может поставить под угрозу энергетическую безопасность Германии.

При этом, согласно анализу INES, если предстоящей зимой в Германии установятся очень низкие температуры, запасы могут быть исчерпаны уже к концу января следующего года.

В прошлом году на фоне санкций и взрыва на «Северных потоках» поставки российского газа в Европу существенно сократились, а цены на топливо выросли. В то же время страны ЕС заявили о намерении сократить зависимость от российского топлива. В марте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что этого удалось достичь, в том числе при помощи партнеров — Норвегии и США.

Германия также объявила о достижении энергетической независимости от Москвы, так как к началу этого марта Германия обеспечила себя газом от других поставщиков. «Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — отметил канцлер Олаф Шольц. Прежде на Россию приходилось более половины всего импортируемого Германией газа.

По данным Федерального сетевого агентства (регулятор), к июню немецкие газовые хранилища заполнены более чем на 75%. Эту цифру регулятор называл как необходимый уровень, чтобы обеспечить газоснабжение на предстоящую зиму. Однако по последним данным регулятора, уровень заполненности хранилищ стал ниже 70%.

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В то же время глава агентства Клаус Мюллер предупреждал, что Германия может столкнуться с дефицитом газа, если другие европейские страны попросят поделиться своими запасами, но главной опасностью остается возможность холодной погоды.

Германию предупредили о проблемах с газом до 2027 года без принятия мер
Германию предупредили о проблемах с газом до 2027 года без принятия мер

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Германия газовые хранилища газ
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