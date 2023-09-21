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Военная операция на Украине ,  
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В России создали аналог дрона-камикадзе «Герань»

Российская Zala Aero создала «Италмас» — аналог дрона-камикадзе «Герань»
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Военная операция на Украине

Российская компания Zala Aero разработала дрон-камикадзе «Италмас», который стал аналогом «Герани». Об этом главный конструктор организации Александр Захаров рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Он более глубинного действия, то есть [дальность переваливает] за 200 км. И с увеличенной боевой частью», — заявил Захаров. По его словам, эта модель также является дроном-камикадзе.

Россия использует беспилотники «Герань» в зоне военной операции на Украине. В Киеве считают, что это версия иранского боевого дрона типа Shahed, однако российская и иранская стороны назвали эти предположения безосновательными.

«Италмас» оснащен двигателем внутреннего сгорания. В качестве бака для топлива выступают его крылья. Как уточнили в Zala Aero, компания уже готова поставлять беспилотники, первые испытания дрона прошли зимой.

В сентябре 2022 года в МИД Ирана заявили, что не поставляют вооружения сторонам конфликта, а Тегеран и Москва не углубляли сотрудничество в сфере современных технологий. В российском МИДе назвали сообщения слухами, а в Кремле — вбросами.

20 октября 2022 года Евросоюз ввел санкции против производителя беспилотников Shahed Aviation Industries. Власти США выразили озабоченность из-за «недавних поставок иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине».

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Zala Aero производит беспилотники, которые, как правило, имеют малые габариты. Компания обладает собственным учебным лицензированным центром по профессиональной подготовке операторов.

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Теги
беспилотники Россия Военная операция на Украине
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