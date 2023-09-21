В России создали аналог дрона-камикадзе «Герань»

Российская компания Zala Aero разработала дрон-камикадзе «Италмас», который стал аналогом «Герани». Об этом главный конструктор организации Александр Захаров рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Он более глубинного действия, то есть [дальность переваливает] за 200 км. И с увеличенной боевой частью», — заявил Захаров. По его словам, эта модель также является дроном-камикадзе.

Россия использует беспилотники «Герань» в зоне военной операции на Украине. В Киеве считают, что это версия иранского боевого дрона типа Shahed, однако российская и иранская стороны назвали эти предположения безосновательными.

«Италмас» оснащен двигателем внутреннего сгорания. В качестве бака для топлива выступают его крылья. Как уточнили в Zala Aero, компания уже готова поставлять беспилотники, первые испытания дрона прошли зимой.

В сентябре 2022 года в МИД Ирана заявили, что не поставляют вооружения сторонам конфликта, а Тегеран и Москва не углубляли сотрудничество в сфере современных технологий. В российском МИДе назвали сообщения слухами, а в Кремле — вбросами.

20 октября 2022 года Евросоюз ввел санкции против производителя беспилотников Shahed Aviation Industries. Власти США выразили озабоченность из-за «недавних поставок иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине».

Zala Aero производит беспилотники, которые, как правило, имеют малые габариты. Компания обладает собственным учебным лицензированным центром по профессиональной подготовке операторов.