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«Ростех» кратно увеличит выпуск дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет»

«Ростех»: выпуск дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет» кратно увеличится
Комплекс с управляемыми боеприпасами &laquo;КУБ&raquo;
Комплекс с управляемыми боеприпасами «КУБ» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Выпуск дронов-камикадзе «Куб», «Ланцет», а также беспилотников «Гранат», «Тахион» будет увеличен кратно благодаря «расширению возможностей производства БПЛА», сообщили в «Ростехе».

По словам индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева, госкорпорация успешно выполняет оборонный заказ Минобороны. Предприятия, которые задействованы в выполнении заказа, функционируют круглосуточно, объемы производства по разным видам вооружений выросли от двух до десяти раз, а по некоторым видам в десятки раз, сообщил Оздоев.

«Прежде всего рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам, а также средствам поражения», — сказал он.

Помимо этого «Ростех» нарастил производство ракет для комплексов «Кинжал», «Искандер» и «Панцирь», авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов, а также высокоточного оружия, например ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь». Кроме того, создается «новое поколение боеприпасов» для самоходной гаубицы «Мальва», которые, как утверждают в «Ростехе», «обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО».

В августе в «Ростехе» сообщили о планах нарастить в пять раз выпуск новых систем контроля воздушного пространства (СКВП) по противодействию налетам беспилотников.

Такая система способна обнаружить воздушные движущиеся цели с радиальной скоростью до 270 м/с, а также отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных дронов, определяя их тип, высоту и расстояние полета. СКВП состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой, устанавливаемых как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий.

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Ростех беспилотники дроны Ланцет
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