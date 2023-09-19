Боррель не увидел шансов для возобновления зерновой сделки

По мнению Борреля, возможности возобновить сделку нет. Россия требует для этого выполнения ее условий по снятию препятствий для сельхозэкспорта, как считает Боррель, санкции против Москвы их не создают

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Возможности для возобновления зерновой сделки нет, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Кажется, что нет никакой возможности для достижения соглашения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Требования, которые выдвигает Москва по этому поводу, «и раньше оказывались на столе переговоров», отметил Боррель, однако возобновление сделки от них не зависит. Дипломат подчеркнул, что действующие антироссийские санкции «не влияют на экспорт продовольствия и удобрений».

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля — почти спустя год после заключения соглашения Россией, Украиной, ООН и Турцией. Сделка включала две части: вывоз украинской агропродукции по Черному морю и снятие ограничений на российской сельхозпродукции. Москва не раз отмечала, что вторая часть соглашения не реализуется, но тем не менее, продлевала сделку.

Среди условий России для возобновления сделки:

переподключение Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса»;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Свои предложения по тому, как удовлетворить эти требования Москвы, выдвинул генсек ООН Антониу Гуттериш. Например, предлагалось создать «дочку» РСХБ, которая бы получила доступ к SWIFT; учредить отдельную страховую компанию для кораблей, транспортирующих российские продукты питания и удобрения; обеспечить доступ российских судов, перевозящих сельхозпродукцию, в порты Евросоюза, и др.



Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя предложение по созданию «дочки» Россельхозбанка, назвал его неприемлемым и нереалистичным, хотя отметил, что российская сторона ценит усилия Гуттериша.

В Киеве, оценивая инициативу генсека, заявили, что он «лоббирует» интересы Москвы. Украина настаивает, что выполнять условия России не нужно.