 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Ереване протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца

Протестующие в Ереване перекрыли проспект Тиграна Меца
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Протестующие в Ереване перекрыли проспект Тиграна Меца, сообщает News.am.

Некоторые из них, как передает агентство, объявили сидячую забастовку.

Утром 20 сентября лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян призвал граждан к общенациональным забастовкам и анонсировал крупный митинг на площади Республики в Ереване.

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Спустя четыре часа после начала боевых действий власти НКР затребовали переговоров, а на следующий день сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении.

В Ереване начались протесты вскоре после событий в Нагорном Карабахе и реакции правительства Никола Пашиняна на них. Премьер-министр заявил, что Армения не участвует в военных действиях, а также сказал, что «ряд внутренних и внешних сил» пытаются вовлечь страну «в широкомасштабные военные действия». «Мы не должны позволять некоторым людям, некоторым силам ставить под сомнение внешнюю и внутреннюю государственность Армении», — добавил он.

Протестующие, в том числе люди с флагами непризнанной Нагорно-Карабахской республики, собрались у здания правительства Армении на центральной площади Республики, у посольства России и представительства ООН. Они требовали отреагировать на боевые действия и признать независимость Карабаха.

В ходе протестов митингующие заблокировали российское диппредставительство и попытались прорваться в здание армянского правительства. Полиция применила светошумовые гранаты, передавал корреспондент РБК.

Минздрав Армении сообщал, что в результате столкновений между полицейскими и протестующими у здания правительства пострадали 34 человека — 16 силовиков и 18 гражданских. Были задержаны 16 человек.

Читайте на РБК Pro
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Насколько реален технологический откат банков в России
Wildberries снова все изменил. Что нового и почему продавцы недовольны
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Армения протесты Ереван
Материалы по теме
В Армении пообещали применить меры для поддержания конституционного строя
Политика
Протестующие попытались прорваться в здание правительства Армении
Политика
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,37 (+0,45) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,39) Инвестиции, 16:42
«Локомотив» проиграл «Уралу» по пенальти в Кубке России Спорт, 17:09
В Московском зоопарке умер белый медведь Диксон Life, 17:08
Сборная Турции уволила тренера после ничьей с Арменией и проигрыша Японии Спорт, 17:02
В МЧС опровергли третье за день обрушение дома в Балашихе Общество, 17:01
Из Банка Грузии ушли недовольные невыполнением санкций США топ-менеджеры Политика, 17:00
В Москве побит температурный рекорд 1937 года для 20 сентября Общество, 16:56
Боевые действия в Нагорном Карабахе. Онлайн Политика, 16:51
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 16:46
Как кибербезопасность сделать результативной Новая экономика, 16:38
Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за речи Зеленского в ООН Политика, 16:34
В Ереване протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца Политика, 16:20
«Ешь богатых»: чем опасен большой разрыв в доходах внутри компании Pro, 16:16
Hraparak узнала о требовании Азербайджана выдать руководство Карабаха Политика, 16:14
Надаль назвал Джоковича лучшим теннисистом в истории Спорт, 16:10