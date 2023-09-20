В Ереване протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца
Протестующие в Ереване перекрыли проспект Тиграна Меца, сообщает News.am.
Некоторые из них, как передает агентство, объявили сидячую забастовку.
Утром 20 сентября лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян призвал граждан к общенациональным забастовкам и анонсировал крупный митинг на площади Республики в Ереване.
Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Спустя четыре часа после начала боевых действий власти НКР затребовали переговоров, а на следующий день сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении.
В Ереване начались протесты вскоре после событий в Нагорном Карабахе и реакции правительства Никола Пашиняна на них. Премьер-министр заявил, что Армения не участвует в военных действиях, а также сказал, что «ряд внутренних и внешних сил» пытаются вовлечь страну «в широкомасштабные военные действия». «Мы не должны позволять некоторым людям, некоторым силам ставить под сомнение внешнюю и внутреннюю государственность Армении», — добавил он.
Протестующие, в том числе люди с флагами непризнанной Нагорно-Карабахской республики, собрались у здания правительства Армении на центральной площади Республики, у посольства России и представительства ООН. Они требовали отреагировать на боевые действия и признать независимость Карабаха.
В ходе протестов митингующие заблокировали российское диппредставительство и попытались прорваться в здание армянского правительства. Полиция применила светошумовые гранаты, передавал корреспондент РБК.
Минздрав Армении сообщал, что в результате столкновений между полицейскими и протестующими у здания правительства пострадали 34 человека — 16 силовиков и 18 гражданских. Были задержаны 16 человек.
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