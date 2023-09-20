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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Ереване на протестах из-за ситуации в Карабахе задержали 16 человек

Полиция: на протестах в Ереване из-за ситуации в Карабахе задержали 16 человек
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Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

На акциях протеста в Ереване 19 сентября задержали 16 человек, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу армянской полиции. Протестующие вышли на улицы из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Из 16 задержанных 11 человек доставили в полицейские участки за участие в протесте у здания правительства республики, еще пять — за административные нарушения у посольства России в Ереване.

Протесты в Ереване начались из-за «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе и реакции правительства Никола Пашиняна на нее. Премьер-министр заявил, что Армения не участвует в военных действиях, а также сказал, что «ряд внутренних и внешних сил» пытаются вовлечь страну «в широкомасштабные военные действия». «Мы не должны позволять некоторым людям, некоторым силам ставить под сомнение внешнюю и внутреннюю государственность Армении», — добавил он.

Протестующие, в том числе люди с флагами непризнанной Нагорно-Карабахской республики, собрались у здания правительства Армении на центральной площади Республики, у посольства России и представительства ООН. Они требовали отреагировать на боевые действия и признать независимость Карабаха.

В ходе протестов митингующие заблокировали российское диппредставительство и попытались прорваться в здание армянского правительства. Полиция применила светошумовые гранаты, передавал корреспондент РБК.

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Теги
Никол Пашинян Армения задержания протесты Нагорный Карабах
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