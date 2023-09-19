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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В центре Еревана применили светошумовые гранаты

В столкновениях в центре Еревана применили светошумовые гранаты
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Протесты вызваны азербайджанской операцией в Нагорном Карабахе. Служба нацбезопасности Армении призвала граждан не поддаваться провокациям
Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters
Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Обстановка у здания правительства Армении на площади Республики в центре Еревана накалилась, были применены светошумовые гранаты, передает корреспондент РБК.

Протесты начались в столице Армении 19 сентября из-за силовой операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Как уточнил корреспондент «Sputnik Армения», для разгона протестующих полиция применила как минимум пять светошумовых гранат.

Служба нацбезопасности Армении призвала граждан не поддаваться провокациям, поскольку «существуют реальные угрозы организации и осуществления массовых беспорядков».

Баку обвинил Вооруженные силы Армении в усилении боевых позиций в регионе, а также в систематических обстрелах азербайджанских позиций. Ереван назвал это ложью. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские силы пытаются прорвать линию соприкосновения и взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе.

По информации омбудсмена Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегама Степаняна, количество погибших в ходе первого дня «антитеррористической операции» Азербайджана увеличилось до 25 человек, ранены 138, среди них 29 мирных жителей, 11 из которых — дети. По его словам, в Степанакертский медцентр госпитализировали 112 раненых, при этом «установить связь с медицинскими учреждениями Аскерана и Мартуни на данный момент невозможно».

Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:oldhike / ТАСС

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Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов НКР. В Минобороны России сообщили, что в течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировали 469 человек, в том числе 185 детей. Медработники оказали им помощь. Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликтующие стороны должны остановить боевые действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Мир Ландау
Нагорный Карабах Армения Азербайджан светошумовые гранаты
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