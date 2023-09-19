Эстония отказалась принимать высылаемых из Латвии россиян

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Власти Эстонии не планируют принимать граждан России, высылаемых из Латвии, заявил министр иностранных дел страны Лаури Ляэнеметс.

«Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал бы сюда. На самом деле, желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. И если это российский гражданин, то Россия должна его принять, Россия не может ему отказать», — сказал он.

Министр отметил, что «не знает, как латвийцы будут с ними справляться», но подчеркнул, что Эстония не примет россиян, «потому что им нужен вид на жительство, чтобы жить здесь, и все остальные права и условия должны быть соблюдены». «Но мы ввели санкции против российских граждан, мы не собираемся им этого давать», — заключил Ляэнеметс.

Эстония перестала выдавать гражданам России и Белоруссии виды на жительство и краткосрочные визы с целью обучения в июле 2022 года. Россиянам и белорусам также ограничили возможность получить сезонную работу, если у них нет долгосрочной национальной визы. До этого разрешение на краткосрочное трудоустройство можно было получить по туристической визе, выданной в другой стране Шенгенской зоны.

В мае 2023 года власти Эстонии сделали исключение из санкций для ряда студентов, врачей и ученых из России и Белоруссии — им разрешили подавать документы на получение нового вида на жительство.



Послабление касается граждан, которые прибыли в страну до начала военной операции России на Украине по работе, а также сдали все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошли на нем учебную программу и владеют языком по меньшей мере на уровне B2. На академических работников требование владеть эстонским не распространяется.

Накануне новостная программа TV3 Neka Personīga сообщила, что около 3600 российских граждан, постоянно проживающих в Латвии, получат на этой неделе письма, в котором говорится, что они должны покинуть страну в течение 90 дней.

Они должны были подтвердить знание латышского языка до начала сентября. До этого Сейм продлил срок подтверждения владения языком на два года, однако это касается только тех, кто хотя бы попытался сдать тест на знание языка, но не смог этого сделать с первой попытки.