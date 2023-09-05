branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 104,9 (+0,49) Инвестиции, 17:14 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 97,54 (+0,92) Инвестиции, 17:14
Вузам предложили бесплатно готовить участников спецоперации к поступлению Общество, 20:31
Американка в 19 лет впервые в карьере вышла в полуфинал US Open Спорт, 20:25
В Румынии согласовали меры на случай падения дрона на территорию НАТО Политика, 20:20
Минэкономики продлило режим удаленки для сотрудников в «Москва-Сити» Экономика, 20:19
В Италии фанаты после поражения случайно подожгли стадион соперника Спорт, 20:19
Песков объяснил изменение логотипа сайта Кремля в поисковиках Технологии и медиа, 20:07
Десять фотогеничных мест для отпуска по всей России РБК Стиль и МТС Travel, 19:45
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Экс-глава СБУ рассказал о подразделении для «убийств коллаборантов» Политика, 19:43
Парламент Грузии не поддержал перенос Дня Победы на 8 мая Политика, 19:41
Президент Литвы счел «менее злободневным» закрытие границ с Белоруссией Политика, 19:29
«30 лет вперед»: что ждет человечество к середине XXI века 19:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:08
Белгородские пограничники сбили беспилотник Политика, 18:59
Цена нефти Brent превысила $91 за баррель впервые с ноября 2022 года Инвестиции, 18:58
Война санкций ,  
0 

Президент Литвы счел «менее злободневным» закрытие границ с Белоруссией

Президент Литвы счел менее злободневным вопрос о закрытии границ с Белоруссией
Сюжет
Война санкций
Фото: Janis Laizans / Reuters
Фото: Janis Laizans / Reuters

Сценарий полного закрытия границы с Белоруссией на сегодняшний день становится менее злободневным, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в эфире LRT.

«После смерти [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина мы видим, что в рядах группировки «Вагнер» наблюдается некое замешательство. И сегодня у меня нет никакой конкретной информации о том, что члены группировки «Вагнер» находятся у нашей границы и пытаются дестабилизировать приграничную ситуацию», — сказал он (цитата по Delfi).

Часть бойцов ЧВК «Вагнер» уехали в Белоруссию после июньского мятежа в России. Белорусский президент Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК Евгением Пригожиным, чтобы остановить продвижение группы к Москве. По итогам этих переговоров бойцам разрешили переместиться на территорию республики, Пригожин также должен был уехать туда. 23 августа бизнес-джет, на борту которого был Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, все десять человек на борту погибли.

Решение о полном закрытии границы с Белоруссией должно быть принято только в случае усугубления ситуации на границе, считает Науседа. «Мы должны понимать, что наши действия должны быть адекватны ситуации. Если ситуация усложняется, мы действуем одним образом, если ситуация остается такой же, как сейчас, или даже стабилизируется, мы должны действовать иначе. Никто не хочет закрывать границы только ради спортивного интереса», — подчеркнул президент Литвы.

В середине августа Вильнюс закрыл два из шести пропускных пунктов на границе с Белоруссией — в Шумскасе и Тверечюсе. Глава МВД Литвы Агне Билотайте назвала это превентивной мерой, направленной на контроль за угрозами национальной безопасности и возможными провокациями на границе. Четыре других пункта на литовско-белорусской границе — «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Райгардас» («Привалка») — пока продолжают работать.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что Вильнюс пока не планирует закрывать новые КПП. Однако «существует вполне логичный план по сокращению количества переходов», так как Белоруссия остается «источником нестабильности», сказала премьер.

Читайте на РБК Pro
Как не ругать себя за ошибки: четыре совета
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Какие компании могут рассчитывать на нулевой НДС и налоговые каникулы
Прощай, $200 млрд: как рухнула ипотечная империя сына мясника из Бронкса

Минск в ответ заявил, что Литва «целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям». Литовские власти используют любой предлог, чтобы мешать перемещать грузы и снизить поток въезжающих в страну литовцев, говорил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Теги
Персоны
Литва Белоруссия закрытие границы ЧВК Вагнер Гитанас Науседа
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
В Литве оценили перспективы закрытия новых КПП на границе с Белоруссией
Политика
В Минске обвинили Литву в создании искусственных барьеров на границе
Политика
Литва предупредила о закрытии двух КПП на границе с Белоруссией
Политика