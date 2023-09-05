Президент Литвы счел «менее злободневным» закрытие границ с Белоруссией

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Сценарий полного закрытия границы с Белоруссией на сегодняшний день становится менее злободневным, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в эфире LRT.

«После смерти [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина мы видим, что в рядах группировки «Вагнер» наблюдается некое замешательство. И сегодня у меня нет никакой конкретной информации о том, что члены группировки «Вагнер» находятся у нашей границы и пытаются дестабилизировать приграничную ситуацию», — сказал он (цитата по Delfi).

Часть бойцов ЧВК «Вагнер» уехали в Белоруссию после июньского мятежа в России. Белорусский президент Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК Евгением Пригожиным, чтобы остановить продвижение группы к Москве. По итогам этих переговоров бойцам разрешили переместиться на территорию республики, Пригожин также должен был уехать туда. 23 августа бизнес-джет, на борту которого был Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, все десять человек на борту погибли.

Решение о полном закрытии границы с Белоруссией должно быть принято только в случае усугубления ситуации на границе, считает Науседа. «Мы должны понимать, что наши действия должны быть адекватны ситуации. Если ситуация усложняется, мы действуем одним образом, если ситуация остается такой же, как сейчас, или даже стабилизируется, мы должны действовать иначе. Никто не хочет закрывать границы только ради спортивного интереса», — подчеркнул президент Литвы.

В середине августа Вильнюс закрыл два из шести пропускных пунктов на границе с Белоруссией — в Шумскасе и Тверечюсе. Глава МВД Литвы Агне Билотайте назвала это превентивной мерой, направленной на контроль за угрозами национальной безопасности и возможными провокациями на границе. Четыре других пункта на литовско-белорусской границе — «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Райгардас» («Привалка») — пока продолжают работать.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что Вильнюс пока не планирует закрывать новые КПП. Однако «существует вполне логичный план по сокращению количества переходов», так как Белоруссия остается «источником нестабильности», сказала премьер.

Минск в ответ заявил, что Литва «целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям». Литовские власти используют любой предлог, чтобы мешать перемещать грузы и снизить поток въезжающих в страну литовцев, говорил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.