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Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Мосгорсуд признал законным решение продлить на три месяца срок ареста обвиняемого в шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда о продлении срока содержания под стражей Гершковичу и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемого — без удовлетворения», — сообщили в суде.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле содержатся секретные материалы.

Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста он жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. Его задержали 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже.

ФСБ считает, что журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Позже арест дважды продлевали, последний раз — до 30 ноября.

Президент США Джо Байден призывал отпустить Гершковича. The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес своего журналиста и также призвала немедленно освободить его.

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Теги
Эван Гершкович СИЗО Мосгорсуд шпионаж The Wall Street Journal журналисты арест
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