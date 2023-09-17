Посол в Пхеньяне рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию. Об этом заявил российский посол в КНДР Александр Мацегора, передает «РИА Новости».

«Насколько я понимаю и насколько я могу судить, он доволен результатами визита, хотя, еще раз повторяю, он пока еще не закончился, он еще продолжается», — сказал Мацегора журналистам.

По мнению посла, маршрут поездки Ким Чен Ына по России показывает, что лидер Северной Кореи хочет взаимодействовать со страной, а Дальневосточный федеральный округ находится в центре его внимания. Мацегора отметил, что российская сторона в этом тоже заинтересована.

Ким Чен Ын посетил Россию впервые с 2019 года. 13 сентября он прибыл на железнодорожную станцию Хасан в Приморском крае на бронепоезде. В тот же день он вместе с российским президентом Владимиром Путиным посетил космодром Восточный.

15 сентября Ким Чен Ын посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, а также площадку производственного центра авиастроительной корпорации «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. В ходе этого визита его сопровождал глава Минпромторга Денис Мантуров.

На следующий день, 16 сентября, Ким Чен Ын встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу на аэродроме во Владивостоке. Вместе они также посетили фрегат «Маршал Шапошников».