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Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотников над Истрой и Крымом

Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотников над Истрой и Крымом
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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Истринским районом Подмосковья. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского района Московской области», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбитый в Истринском городском округе беспилотник летел на столицу. По предварительным данным, на месте падения дрона разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, Минобороны отчиталось, что с 01:45 до 02:20 мск средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями Крыма. О разрушениях и пострадавших ведомство не сообщало.

Власти российских регионов сообщают об атаках дронов с начала военных действий на Украине. Они участились в последние месяцы, в том числе в Москве и Подмосковье. К началу августа, по подсчетам РБК, было зафиксировано более 500 атак или их попыток.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в августе предупреждал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше.

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Теги
Минобороны беспилотники дроны Подмосковье Московская область Истринский район Сергей Собянин Крым
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